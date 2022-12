নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: আগামী এক বছরের জন্য জি-20 গোষ্ঠীর সভাপতিত্বের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত (India assumes G20 Presidency)৷ বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নয়া দায়িত্ব পালনে ভারতের পথ চলা শুরু হয়েছে ৷ এই বিশেষ মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখতে দেশের 100টি সৌধ জি-20 এর লোগো দিয়ে আলোকিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার (100 monuments to be illuminated across country as India assumes G20 Presidency) ৷

1 থেকে 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সৌধগুলি জি-20 এর রঙে আলোকিত করা হবে ৷ এই তালিকায় রয়েছে একাধিক ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ৷ যে সৌধগুলি আলোকিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই তালিকায় রয়েছে দিল্লির লালকেল্লা, হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ, পুরনো কেল্লা, সফদারজঙ্গ গম্বুজ ও কুতুব মিনার ৷ শ্রীনগরের শঙ্করাচার্য মন্দিরকেও সাজানো হবে ৷ এছাড়াও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের দায়িত্বে থাকা দেশের একাধিক সৌধকে এই ক'দিন আলোকিত করে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

উল্লেখ্য, 2023 এর 9 থেকে 10 সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বসবে জি-20 শীর্ষ সম্মেলন ৷ যোগ দেবেন জি-20 গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারা ৷ বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলি এই গোষ্ঠীর সদস্য ৷ বিশ্বের মোট জিডিপি'র 85 শতাংশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের 75 শতাংশ এই দেশগুলির দখলে ৷ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বাসিন্দা ৷ ভারত ছাড়াও এই গোষ্ঠীর সদস্য আর্জেন্তিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ এছাড়াও এই গোষ্ঠীতে রয়েছে ইউরোপিয় ইউনিয়ন ৷

জি-20 শীর্ষ সম্মেলনের আগে আগামী 1 বছর ধরে এই গোষ্ঠীর আধিকারিক ও মন্ত্রী পর্যায়ের 215টি বৈঠক হবে ভারতের 55টি জায়গায় ৷ সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও শিলিগুড়িও ৷