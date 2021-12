নিউইয়র্ক, 21 ডিসেম্বর : সিরিয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে সরব ভারত ৷ সিরিয়ায় বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ সেদেশের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে প্রভাবিত করছে বলে জানান রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভারতের কাউন্সিলর প্রতীক মাথুর ৷ আর সিরিয়ায় মানবাধিকার ফিরিয়ে আনতে ঘন ঘন সেদেশে হয়ে চলা সংঘর্ষকে বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি ৷ তবেই সিরিয়ায় মানবাধিকার ফিরিয়ে আনার যে চেষ্টা চলছে তা সফল হবে বলে জানিয়েছেন তিনি (India on Syria in UNSC) ৷

সোমবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় ৷ সেখানেই ভারতের তরফে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় স্থায়ী কাউন্সিলর প্রতীক মাথুর সিরিয়ায় বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপের বিষয়টিতে আপত্তি জানান ৷ সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন, সিরিয়ার নাগরিকরা যথেষ্ঠ যোগ্য এবং তাঁদেরই নিজেদের এবং দেশের ভবিষ্যৎ কেমন হবে ? তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হোক (Syrians to Decide Whats the Best for Their Future) ৷

এ নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ভারত এই সংঘর্ষ শুরুর প্রথম দিন থেকে বলে আসছে, বাইরে থেকে মতামত চাপিয়ে দেওয়া কোনওভাবেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপায় হতে পারে না (Imposing External Solution Cannot Help Syria) ৷’’ আর সেদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রতীক মাথুর বলেন, সিরিয়ার সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে ভারত খুবই উদ্বিগ্ন ৷ বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় বাড়তে থাকা গুলিযুদ্ধ বেশি করে চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে ৷ আর সীমান্তের এপার থেকে লাগাতার অভিযান সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে (External Involvement Adversly Affects Sovereignty of Syria) বলে নিরাপত্ত পরিষদে জানান প্রতীক মাথুর ৷

আর এই গোটা পরিস্থিতিতে বদল আনতে সবার আগে এই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পক্ষে মত পোষণ করেছেন প্রতীক মাথুর ৷ তিনি বলেন, ‘‘সম্প্রতি কয়েকমাসে সিরিয়ায় মানবাধিকার সংক্রান্ত পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়নি ৷ আমরা বিশ্বাস করি, দেশ জুড়ে হয়ে চলা সংঘর্ষে সিরিয়ার নাগরিকদের স্বার্থে আঘাত লাগছে ৷’’ আর তাই ভারতের তরফে প্রতীক মাথুর নিরাপত্তা পরিষদের জানান, সিরিয়া সংঘাতে যে দেশগুলি যুক্ত রয়েছে, তারা যেন আর কোনও পদক্ষেপ না নেয় (India Asks to Stop Military Provocations in Syria) ৷ বিশেষ করে মিসাইল হামলার মতো সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করা হয় ৷ এতে সিরিয়ার পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়ে উঠবে বলে জানানো হয়েছে ভারতের তরফে ৷