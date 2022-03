ওয়াশিংটন, 10 মার্চ: রাশিয়া ইউক্রেনে রাসায়নিক বা জৈব অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে (Russia may use chemical weapons) প্রকাশ্যে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করে সতর্ক করল আমেরিকা (White House warns Russia may use chemical weapons in Ukraine) ৷ তবে ইউক্রেনে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি হয় বলে রাশিয়া যে অভিযোগ করেছে, তা খারিজ করে দিয়েছে জো বাইডেন প্রশাসন ৷

রাশিয়ার (Us warns Russia use chemical weapons in Ukraine) বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা চলতি সপ্তাহে কোনও তথ্য-প্রমাণ পেশ না করেই অভিযোগ করেছিলেন যে, ইউক্রেন তার ভূখণ্ডের গবেষণাগারে রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র তৈরি করছে ৷ আর এব্যাপারে তাদের সাহায্য করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি বলেছেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই দাবি করছে রাশিয়া ৷ তারা নিজেরাই ইউক্রেনে বিরাট আকারে ধ্বংসলীলা চালানোর জন্য এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের (Russia may use chemical weapons) আগে এ ভাবেই জমি তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেছে আমেরিকা ৷

সাকির কথায়, "ইউক্রেনের উপর অযাচিত ভাবে বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ চালানোর জন্য রাশিয়া এই নিখুঁত চক্রান্ত করেছে ৷ এখন রাশিয়া যে ভাবে এই মিথ্যে দাবি করছে এবং চিন এই প্রচারকে আরও হাওয়া দিয়ে ছড়াচ্ছে, তাতে আমাদের সবার সতর্ক হওয়া উচিত ৷ কারণ এই অভিযোগকে সামনে রেখেই ইউক্রেনে রাসায়নিক বা জৈব অস্ত্র নিয়ে হামলা চালাতে পারে রাশিয়া ৷"

রাশিয়া ইউক্রেনের (White House warns Russia) উপর হামলা চালাতে পারে, বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল আমেরিকা ৷ আর এ বার তারা যে সতর্কবার্তা দিল, তাতে জৈব বা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হল ৷ গত দু সপ্তাহ ধরে অভিযান চালিয়ে রাশিয়ার আক্রমণের ধার কিছুটা কমেছে ৷ প্রত্যাশার থেকেও অনেক বেশি শক্তি নিয়ে লড়ে চলেছে ইউক্রেন ৷ এই অবস্থায় রাশিয়া ইউক্রেনের রক্ষণ ভাঙতে বড়সড় পরিকল্পনা করতেই পারে বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল ৷ অনেক আগে থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ এনেছে ৷

