লিভিভ (ইউক্রেন), 15 মার্চ : রাশিয়ার সামরিক অভিযান চলছে ৷ 24 ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ইউক্রেনে হামলা চালানো শুরু করে পুতিন সরকার ৷ আজ 19তম দিনে তা অব্যাহত ৷ তবে ইউক্রেনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মে-র প্রথম দিকেই যুদ্ধ শেষ হতে পারে (Ukrainian President’s Chief of Staff says war in Ukraine is likely to be over by early May) ৷

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির উপদেষ্টা (Ukrainian president’s chief of staff) ওলেস্কি আরেসটোভিচ (Oleksiy Arestovich) জানিয়েছেন, রাশিয়ার আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার রসদ শেষ হয়ে যাবে, আর তাই মে মাসের প্রথম দিকে যুদ্ধ সমাপ্তি ঘটবে ৷ সোমবার ইউক্রেনের সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেছেন, "খুব বেশি দেরি নয় ৷ মে-র প্রথমেই আমরা একটা শান্তি চুক্তি করতে পারব ৷ হয়তো আরও আগে ৷ আমরা এখন উভয় সঙ্কটের মধ্যে রয়েছি ৷ এক কি দুই হপ্তার মধ্যে একটা শান্তিচুক্তি হয়ে সেনা প্রত্যাহার হবে ৷ আর তা না হলে, দু'পক্ষের মধ্যে ভীষণ লড়াই হবে ৷ আমরা ওদের পিষে ফেলব ৷"

আরও পড়ুন : Joe Biden Helps Ukraine : রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে ইউক্রেনকে অস্ত্র সাহায্য আমেরিকার

এদিকে সপ্তাহের প্রথম দিনে সোমবার ইউক্রেন-রাশিয়া প্রতিনিধি দলের চতুর্থবার বৈঠকে তেমন কিছু সমাধান মেলেনি ৷ তাই মঙ্গলবার পঞ্চমবার বৈঠক হওয়ার কথা ৷ আমেরিকার প্রতিরক্ষা দফতরের সূত্র অনুযায়ী, রুশ বাহিনী রাজধানী কিভ-এর কেন্দ্র থেকে মাত্র 15 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে ৷ 900-র বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ছু়ড়েছে রাশিয়া ৷ এখনও ভোলোদিমির ইউক্রেনের আকাশপথ বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছেন ৷ কিভ-এর বিমান তৈরির কারখানা আনতোনোভ-এ (The Antonov factory) বোমা বর্ষণ করেছে রাশিয়া ৷ প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে দু'জন ৷ এটি ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় এয়ারক্রাফ্ট প্ল্যান্ট এবং দুনিয়ার কার্গো বিমান তৈরি হত এখানেই ৷ উত্তর ওবোলনস্কিতে ন'তলা একটি বহুতলে গুলি চালিয়েছে রুশ বাহিনী ৷ এখানেও অন্ততপক্ষে দু'জন মারা গিয়েছেন ৷

ভোরের আলো ফোটার আগে মঙ্গলবার ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কেঁপে ওটে কিভ ৷ মারিউপোলকে ঘিরে রয়েছে রুশ বাহিনী ৷ প্রায় 160 জন নাগরিক গাড়িতে মারউপোল ছেড়েছে ৷ রাশিয়ায় চলছে যুদ্ধ বন্ধের প্রতিবাদ ৷ দেশের একটি সংবাদমাধ্যমে বিকেলে সম্প্রচার চলাকালীন হঠাৎ এক মহিলা একটি প্ল্যাকার্ড হাতে চলে আসেন ৷ তাতে 'নো ওয়ার' লেখা ছিল ৷ জানা গিয়েছে, তিনি এখন পুলিশি হেফাজতে ৷ ফক্স নিউজ় সংস্থা জানিয়েছে, কিভ সীমান্তে রিপোর্টিংয়ের সময় তাদের সাংবাদিক বেঞ্জামিন হল (Fox News reporter Benjamin Hall) জখম হয়েছেন ৷ দক্ষিণে মাইকোলেভ এবং উত্তরে চেরনিহিভ-সহ সারা দেশেই আকাশপথে বোমা বর্ষণ চলছে (southern city of Mykolaiv and northern city of Chernihiv) ৷ রাশিয়া অধিকৃত কৃষ্ণ সাগর সংলগ্ন খেরসন বন্দর থেকে এখনও বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসছে ৷

গত সপ্তাহের শেষে মারিউপোলে একটি মাতৃ হাসপাতালে বোমা বর্ষণ করে রাশিয়া ৷ যুদ্ধবিধ্বস্ত হাসপাতালটি থেকে এক গর্ভবতী মহিলাকে স্ট্রেচারে বের করে নিয়ে আসার ছবি দেখা গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, সেই মহিলা এবং তাঁর গর্ভস্থ শিশু মারা গিয়েছেন ৷ দু'হপ্তায় প্রায় আড়াই লক্ষ লোক দেশ ছেড়েছে ৷ এখনও তা চলছে ৷ আমেরিকা, ব্রিটেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন শরণার্থীদের স্বাগত জানিয়েছে ৷

ইতিমধ্যে চিনের কাছে সামরিক সাহায্য চাওয়ার কথা অস্বীকার করেছে ক্রেমলিন ৷ বাইডেন এ বিষয়ে চিনকে সতর্ক করেছে, তারা যেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য না করে ৷ রবিবার পশ্চিম ইউক্রেনের পোল্যান্ড সীমান্তে একটি সামরিক ট্রেনিং বেসে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রুশ বাহিনী ৷ ইউক্রেন আধিকারিক জানিয়েছেন, এতে অন্ততপক্ষে 35 জন মারা গিয়েছেন ৷ এই সামরিক ট্রেনিং বেসটি আগে ন্যাটো এবং ইউক্রেনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে কাজ করত ৷ তাই এই হামলায় প্রশ্ন উঠছে, ন্যাটো কি শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতে নামবে ?

আরও পড়ুন : Russia Ukraine Conflict : ইউক্রেনে রুশ হামলায় নিহত নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক