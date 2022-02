ওয়াশিংটন, 17 ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংক্রান্ত যে নিয়ম রয়েছে, তার প্রতি ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ তাই ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আগ্রাসন নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাতে নয়াদিল্লিকে পাশে পাওয়া যাবে বলে মনে করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States hopes India to stand by its side if Russia invades Ukraine) ৷ সম্প্রতি ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দেশীয় জোট ‘কোয়াড’-এও বিষয়টি উঠে আসে (India-Australia-Japan-US Quad) ৷ এই সংকট যে শান্তিপূর্ণভাবে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমাধান করতে হবে, তাতে কোয়াডের সদস্যরা একমত বলে জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইজ ৷ কোয়াড দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনিও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷

তিনি আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংক্রান্ত একাধিক নিয়মের কথা উল্লেখ করেন (International Border Rules) ৷ জোর করে সীমান্ত বদলানো যায় না ৷ বড় দেশ কখনোই ছোট দেশগুলিকে হেনস্তা করতে পারে না ৷ ওই নিয়মে এই বিষয়গুলির উল্লেখ রয়েছে বলে নেড প্রাইজ জানান ৷ তাঁর দাবি, ভারতও নিয়মগুলি সম্পর্কে অবগত ৷ তাই ভারতও চাইবে এই নিয়ম ভাঙা না হোক ৷

এদিকে কোয়াডের বৈঠকের মাঝে মার্কিন বিদেশ সচিব টম ব্লিনকেনের সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বৈঠক হয় (Meeting Between US Secretary of State Tony Blinken and Indian External Affairs Minister S Jaishankar) ৷ সেই বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে, সেই বিষয়ে অবশ্য নেড প্রাইজ কিছু জানাতে চাননি ৷

ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়ার তরফে সৈন্য মোতায়েন বৃদ্ধি সম্প্রতি বেড়েছে (Russian invasion of Ukrine) ৷ যা নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব ৷ যেকোনও সময় রাশিয়া ইউক্রেনের উপর হামলা করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের সহযোগী দেশগুলি এই নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলেছে ৷ তারা সেনা সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছে ৷ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও (Russian President Vladimir Putin) শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ বলছে যে রুশ সেনা ইউক্রেন সীমান্ত থেকে সরানোর পরিবর্তে বেড়েছে (Russian troops threaten Ukraine) ৷ অন্যদিকে ইউক্রেনও কোনও চাপের কাছে মাথা নোয়াতে নারাজ ৷ তারাও প্রস্তুত হচ্ছে ৷

এখন এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার কী করবে, সেই অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশা যে এই সংকটে ভারত তাদের পাশেই থাকবে ৷

