নিউইয়র্ক, 24 ফেব্রুয়ারি : যুদ্ধ থামান ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এমনই আর্জি জানালেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত সের্গেই কাইসলাইতসিয়া (Ukrainian ambassador requested to stop the war) ৷ নিরাপত্তা পরিষদের ওই জরুরি বৈঠকে তিনি আবেদন করেন যে এই যুদ্ধ থামানো রাষ্ট্রসঙ্ঘের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ৷ তাই প্রত্যেক সদস্যের কাছে এই যুদ্ধ থামানোর জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে বলেছেন (Ukrainian envoy appeals to UN members) ৷ সংবাদসংস্থার তরফে এমনই দাবি করা হয়েছে ৷

এদিকে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী ডিমিট্রো কুলেবা জানিয়েছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘোষণা মতো রুশ সেনা ইউক্রেনের উপর হামলা চালিয়েছে ৷ এতে ইউক্রেনের শান্তিপূর্ণ শহরগুলি আক্রান্ত ৷ তবে তিনি জানিয়েছেন যে এই যুদ্ধে ইউক্রেন জিতবে ৷ আর বিশ্বের প্রতি তাঁর বার্তা, পুতিনকে এখনই থামিয়ে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময় ৷

যদিও ইউক্রেনের অভিযোগ মানতে নারাজ রাশিয়া ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ইউক্রেন ৷ রাশিয়ার অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ইউক্রেন মিনস্ক চুক্তি ভঙ্গ করছে ৷ রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্ব অংশে বসবাসকারীদের রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ৷

অন্যদিকে এই পরিস্থিতির সমালোচনা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন৷ হোয়াইট হাউজে তিনি জানিয়েছেন, সারা বিশ্ব এই অনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের মানুষের পাশে আছে ৷ রাশিয়ার এই আক্রমণের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হবে ৷ প্রাণহানি বা অন্য যা ক্ষয়ক্ষতি হবে, তার জন্য একমাত্র রাশিয়াই দায়ী থাকবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷

