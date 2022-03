কিভ, 1 মার্চ : আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী, দ্রুত কিভ ছাড়ুন আপনারা ৷ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা জারি করার পরেই ইউক্রেনের রাজধানী শহর বড়সড় হামলা চালাল রাশিয়া ৷ জোড়া রকেট হামলা চালিয়ে কিভের টেলিভিশন টাওয়ার ধ্বংস করল রুশ সেনা ৷ ফলে ইউক্রেনজুড়ে পুরোপুরি বন্ধ টেলিভিশন সম্প্রচার (TV channels across the country stopped as Russia strikes TV tower in Kyiv) ৷

ইউক্রেনের পাল্টা মারে যুদ্ধে নিহত রুশ সেনা বা নাগরিক সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নষ্ট করতে উদ্যত রাশিয়া ৷ তাই যুদ্ধের ষষ্ঠদিন পুতিনের সেনাদের লক্ষ্য ছিল 'সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল অপারেশনস' ৷ সেখানে এয়ার স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে ইউক্রেনের নাগরিকদের অন্যত্র যাওয়ার নির্দেশ এসেছিল মস্কোর তরফে ৷

সোমবার মাক্সার টেকনোলজির উপগ্রহ চিত্রে দেখা গিয়েছিল ইউক্রেনের রাজধানী থেকে 64 কিলোমিটার দূরে রয়েছে রাশিয়ার পদাতির সেনার কনভয় ৷ মঙ্গলবার সর্বশেষ পাওয়া খবরে কিভ থেকে আর মাত্র 25 কিমি দূরে তারা (As per latest update the Russian military convoy is 25 kilometres away from Kyiv) ৷ তার আগে আকাশপথে হামলা চালিয়ে ইউক্রেনের রাজধানীকে গুঁড়িয়ে দিতে মরিয়া রাশিয়া ৷ আর এই হামলায় তারা ব্যবহার করছে অত্যাধুনিক সব ক্ষেপনাস্ত্র ৷

তবে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে কিভে আর কোনও ভারতীয় আটকে থাকার খবর তাদের কাছে নেই ৷ বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রীংলা জানিয়েছেন, কিভে থাকা সকল ভারতীয় শহর ছাড়তে পেরেছেন ৷ কিভের পাশাপাশি মঙ্গলবার খারকিভেও এয়ার স্ট্রাইক চালিয়েছে রাশিয়া ৷ সেখানকার একটি বহুতলে এয়ার স্ট্রাইকে 8 জনের মৃত্যু হয়েছে (8 dead in Russian air strike on Kharkiv residential block) ৷