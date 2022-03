মস্কো, 18 মার্চ : মস্কোর আগ্রাসনের সামনে মাথা নত নয় বরং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে অবশিষ্ট বিশ্বের মন জিতে নিয়েছেন আগেই ৷ সংকটের মুহূর্তে দেশের মানুষকে অভিভাবকের মত আগলে এবার কি নোবেল শান্তি পুরস্কারও জিতে নেবেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি ৷ সম্ভাবনা দানা বাঁধছিল কিছুদিন ধরেই ৷ সেই সম্ভাবনা আরও খানিকটা উজ্জ্বল করলেন ইউরোপের প্রথমসারির বরিষ্ঠ নেতারা ৷ ভলোদিমির জেলেনস্কিকে নোবেল পুরস্কারে মনোনীত করা হোক ৷ এই মর্মে নরওয়ের নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটিকে আবেদন জানালেন ইউরোপের কয়েকজন প্রাক্তন এবং বর্তমান রাজনীতিবিদ (Several European politicians nominate Zelenskyy for Nobel Peace Prize) ৷

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের ভূমিকায় মোহিত অবশিষ্ট বিশ্ব ৷ এমন সময় ইউক্রেন রাষ্ট্রপতির হয়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটির কাছে সওয়াল নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ আর জেলেনস্কিকে মনোনয়ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে 2022 নোবেল শান্তি পুরস্কারের মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সময়কালও বর্ধিত হতে পারে মার্চের শেষ পর্যন্ত ৷

ইউরোপের প্রথমসারির ওই রাজনীতিবিদরা এক বিবৃতিতে নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটিকে লিখেছে, "ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 2022 নোবেল শান্তি পুরস্কারে মনোনীত করার বিষয়টি ভেবে দেখা হোক এবং সেই কারণে মনোনয়ন প্রক্রিয়া 31 মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করার বিষয়টি বিবেচনা করার সবিনয় নিবেদন রইল ৷"

এখন দেখার ইউরোপের বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদদের ডাকে সাড়া দিয়ে জেলেনস্কিকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের মনোনয়ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় কি না ৷ আগামী 3-10 অক্টোবর ঘোষিত হবে 2022 নোবেল শান্তি প্রাপকদের নাম ৷ 2022 নোবেল শান্তি পুরস্কারের মনোনয়নের জন্য ইতিমধ্যেই 251 জন ব্যক্তি এবং 92টি সংগঠন আবেদন করেছে (251 individuals and 92 organizations applied for the 2022 Nobel Peace Prize) ৷