মস্কো, 20 মার্চ : ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত ইউরোপের পশ্চিমা দেশগুলির 'রাশিয়া বিরোধী' মনোভাব ব্যাপকভাবে ধাক্কা খেয়েছে মস্কোর ইউক্রেন আগ্রাসনে ৷ ইউক্রেনে হানা দিয়ে পশ্চিমা দেশগুলিকে সবক শিখিয়েছে ক্রেমলিন স্কোয়্যার ৷ এমনটাই দাবি করলেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সার্জে লাভরভ (Sergey Lavrov says Russian operation in Ukraine derailed the anti-Russia project) ৷ একইসঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের হাত ধরে মস্কোকে সমঝোতার বার্তা দেওয়ায় জো বাইডেনকে তুলোধনা করল ভ্লাদিমির পুতিনের বিদেশমন্ত্রক (Sergey Lavrov slammed Washington for holding the hand of the Ukrainian delegation in negotiations with Russia) ৷

লাভরভ বলেছেন, সংকটের মুহূর্তে ভলোদিমির জেলেনস্কির সরকারকে সমঝোতার জন্য এগোতে না-বলে ওয়াশিংটন ক্রমাগত রাশিয়াকে বলছে পিছু হটতে ৷ এটা কখনোই বরদাস্ত করা যায় না ৷ সেইসঙ্গে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবার নীতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন লাভরভ ৷ কুলেবা তাঁর দেশ নিয়ে উদ্বেগের বিষয়গুলি নিয়ে সোচ্চার হওয়ার পরিবর্তে পশ্চিমা দেশগুলির জোটের হয়ে বিবৃতি দিয়ে চলেছেন ৷ রাশিয়ার প্রথমসারির এক সংবাদমাধ্যমে পুতিনের বিদেশমন্ত্রী এমনটাই অভিযোগ এনেছেন ৷

ক্রেমলিন স্কোয়্যারের দাবিগুলোকে অসাড় করে মস্কোকে কূটনৈতিক মহলে কোণঠাসা করে তুলেছিল পশ্চিমা দেশগুলির 'অ্যান্টি-রাশিয়া' প্রজেক্ট ৷ সুতরাং, ইউক্রেনে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না৷ বলছেন লাভরভ ৷ তবে জেলেনস্কির দেশে ভ্লাদিমির পুতিন যে এখনও 'অল-আউট ওয়ার'-এর পথে হাঁটেনি, তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনকে তাই 'স্পেশাল অপারেশন' বলছেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী ৷

পাশাপাশি লাভরভ আরবিসি টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া পশ্চিমা দেশগুলির জোটশক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কোনওরকম বাড়তি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না ৷ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের সুস্থ স্বাভাবিক সমঝোতাই স্পেশাল অপারেশনে দাড়ি টানতে পারে ৷"