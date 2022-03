কিভ, 15 মার্চ: রাশিয়ার সরকারি টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠানের (Russian state TV interrupted by no war protest) সরাসরি সম্প্রচার চলাকালীন সেটে ঢুকে ক্যামেরার সামনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন এক মহিলা কর্মী (No war protest in Russian state TV) ৷ তাঁর হাতে একটি পোস্টারে লেখা ছিল, যুদ্ধ বন্ধ করুন ৷ এই ঘটনায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট (Zelensky thanks protester) ৷

রাশিয়ার প্রধান সরকারি চ্যানেলে তখন 'ভ্রেমিয়া' নামে একটি খবরের অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার চলছিল ৷ তখনই আচমকা সেটে ঢুকে ক্যামেরার সামনে চলে আসেন চ্যানেল ওয়ানের কর্মী মারিয়া ওভসিয়ানিকোভা ৷ সটান এসে উপস্থাপিকার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ তাঁর হাতে ছিল একটি পোস্টার ৷ তাতে লেখা, "যুদ্ধ বন্ধ করুন, এই প্রচারে বিশ্বাস করবেন না ৷" গোটা ঘটনার কথা জানিয়েছে কিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৷

24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া ৷ দু‘পক্ষের ধুন্ধুমার যুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের ৷ সেই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে এ বার প্রতিবাদ ধরা পড়ল রাশিয়ার টিভিতেও ৷

যুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে রাশিয়ার টিভির অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য ওই মহিলা কর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ৷ তিনি একটি ভিডিয়ো বার্তায় বলেছেন, "সেই রাশিয়ানদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যাঁরা সত্যিটাকে প্রকাশ করার চেষ্টাটা বন্ধ করছেন না...এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি চ্যানেল ওয়ানের স্টুডিয়োতে ঢুকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ৷"

