লিভিভ, 20 মার্চ : ইউক্রেন দখলে মরিয়া রাশিয়া যুদ্ধের (war between Ukraine and Russia) 25তম দিনে এবার বোমা ফেলল বাচ্চাদের স্কুলে (School bombed in Ukraine city) ৷ ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি ৷ তবে আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, মারিওপোলের যে স্কুলে এই হামলা চালিয়েছে রুশ সেনাবাহিনী সেখানে 400 জন আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ রাশিয়ে যেভাবে বেছে বেছে একের পর এক থিয়েটর, স্কুল, আবাসন, সাধারণ নাগরিকদের নিশানা করে হামলা চালাচ্ছে, তা যুদ্ধপরাধের সামিল বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ৷ একই কথা শোনা গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মুখেও ৷ কিন্তু বিশ্বজুড়ে সমালোচনার মধ্যেও ইউক্রেনের উপর নিজেদের আগ্রাসন বন্ধে এখও রাজি নন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷

রবিবার, ইউক্রেনের সংবাদপত্র দ্য কিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাবি করেছে, রুশ হামলায় এখনও পর্যন্ত 150 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে ইউক্রেনে, আহত 140 ৷ ইউক্রেনের উপর এবার হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইল হামলা শুরু করেছে রাশিয়া ৷ শনিবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছিল, ইউক্রেনের ইভোনো-ফ্রাঙ্কিভস্ক অঞ্চলে শুক্রবার 'কিনজাল' ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে ৷

আরও পড়ুন : ইউক্রেনে জখম শিশুর কপালে ব্যান্ডেজ ছুঁলেন পোপ ফ্রান্সিস

রবিবার রাশিয়া দাবি করেছে, ইউক্রেনের দক্ষিণ প্রান্তের শহর কোস্তিয়ানতিনিভকার একটি তেল ডিপোতেও 'কিনজাল' ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়েছে ৷ মিগ-31 যুদ্ধবিমান থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে বলে খবর ৷ শব্দের থেকেও 10 গুণ দ্রুত গতিতে ধেয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম এই মিসাইল ৷