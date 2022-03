কিভ, 4 মার্চ : প্রথম দফার আলোচনা কার্যত বিফলে যাওয়ার পর যুদ্ধের অষ্টমদিন অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠকে বসেছিল রাশিয়া এবং ইউক্রেন ৷ খেরসন দখল হয়েছে ইতিমধ্যেই, রাশিয়ার আক্রমণে খারকিভও পতনের মুখে, এমতাবস্থায় যুদ্ধরত দু'দেশের আলোচনায় কোনও রফাসূত্র বেরোয় কি না, সে দিকেই তাকিয়েছিল তামাম দুনিয়া ৷ তবে দ্বিতীয় শান্তি বৈঠকেও যুদ্ধ ইস্যুতে কোনও সমাধানসূত্র বা রফাসূত্রে পৌঁছতে পারল না রাশিয়া এবং ইউক্রেন ৷ তবে 'মানবিক করিডর' তৈরি করে বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষদের উদ্ধারে সম্মত হয়েছে দু'পক্ষ (Russia-Ukraine agree to organize humanitarian corridors) ৷

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা মিখাইলো পোডোলিয়াক বৈঠক শেষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে মানবিক করিডরের বিষয়টি উল্লেখ করেন ৷ পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পোডোলিয়াকের বিবৃতিতে সিলমোহর প্রদান করেন রুশ প্রেসিডেন্টের সহকারী ভলোদিমির মেদিনস্কি ৷ আর এই করিডর তৈরিতে প্রয়োজনে সাময়িক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করতেও প্রস্তুত দু'পক্ষ (Two sides agree to announce temporary ceasefire in areas where evacuation is happening) ৷ জানান তিনি ৷

মেদিনস্কি বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমে বলেন, "সেনা ইস্যু, আন্তর্জাতিক ইস্যু এবং মানবিক ইস্যু নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ এর মধ্যে তৃতীয় ইস্যুটি ভীষণ উল্লেখযোগ্য, কারণ সেটি আগামিদিনে দু'পক্ষের মধ্যে এই সংঘাতে রাশ টানতে কাজে আসতে পারে ৷ সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে এবং জায়গায় জায়গায় মানবিক করিডর বানিয়ে সাধারণ মানুষকে উদ্ধারের বিষয়টিতে দু'দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক তাদের স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করেছে ৷"

অন্যদিকে মিখাইলো পোডোলিয়াক দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠক সেরে বেরিয়ে টুইটারে লেখেন, "কেবল মানবিক করিডর সংগঠনের ক্ষেত্রে দু'পক্ষ সমাধানের রাস্তা পেয়েছে ৷" পাশাপাশি ইউক্রেন শত্রু দেশের সঙ্গে যে শীঘ্রই তৃতীয় দফার শান্তি বৈঠকে বসবে, জানিয়েছেন জেলেনস্কির দফতরের প্রধান উপদেষ্টা ৷