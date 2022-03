মস্কো, 20 মার্চ: ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে দীর্ঘ দূরত্বের হাইপারসনিক ও ক্রুজ মিসাইলের ধারাবাহিক আক্রমণ শুরু করেছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী (Russia using hypersonic missile) ৷ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র মেজর জেনারেল ইগর কোনাশেঙ্কোভ রবিবার জানিয়েছেন, কৃষ্ণ সাগরের মাইকোলেইভ বন্দরের কাছে কোস্তিয়ানতিনিভকায় ইউক্রেনের জ্বালানির ডিপোতে কিনঝাল হাইপারসনিক মিসাইল আক্রমণ চালানো হয়েছে (russia says it used another long range hypersonic missile)৷

পরপর দু‘দিন এই কিনঝান মিসাইল হামলা চালাল রাশিয়ার বাহিনী (hypersonic missile of Russia)৷ এই মিসাইল শব্দের থেকেই 10 গুণ দ্রুতবেগে 2000 কিলোমিটার দূরের নিশানায় আঘাত হানতে সক্ষম ৷ এর আগে রাশিয়ার সেনাবাহিনী জানিয়েছিল, পশ্চিম ইউক্রেনের কার্পাথিয়ান পাহাড় সংলগ্ন দিলিয়াতিন বিস্ফোরকের ডিপোকে ধ্বংস করতে প্রথমবার যুদ্ধে কিনঝাল মিসাইলের ব্যবহার করেছিল রাশিয়ার বাহিনী ৷

কোস্তিয়ানতিনিভকায় জ্বালানির ডিপোতে হামলায় কাস্পিয়ান সাগরে অবস্থিত রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ থেকে ক্যালিবার মিসাইলও ছোড়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (Russia says it used another hypersonic missile) ৷ তারা আরও জানিয়েছে, উত্তর ইউক্রেনের চেরনিহিভ রিজিয়নের নিঝিনে অস্ত্র সারাইয়ের কেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছে এই ক্যালিবার মিসাইল ৷

এ ছাড়াও উত্তর ঝিটোমির রিজিয়নের ওভরুচে যেখানে বিদেশি যোদ্ধা ও ইউক্রেনের বিশেষ বাহিনী ঘাঁটি গেড়েছিল, সেখানেও রাশিয়া আরও একটি মিসাইল হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইগর কোনাশেঙ্কোভ ৷

