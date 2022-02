কিয়েভ (ইউক্রেন), 27 ফেব্রুয়ারি: ইউক্রেনের উপর আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়াল রাশিয়া ৷ কিয়েভের বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলি ও জ্বালানির উপর আঘাত হানতে পরের পর হামলা চালানো হচ্ছে (Ukrainian fuel tank hit by Russian troops) ৷ তা প্রতিহত করতে জোর লড়াই চালাচ্ছে ইউক্রেনের বাহিনী ৷ আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে ইউক্রেনবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছে (Russia army airfields in new attacks) ৷ পাশাপাশি মস্কোকে আন্তর্জাতিক মহলে আরও একঘরে করতে আনা হচ্ছে আরও কিছু কড়া বিধিনিষেধ ৷

রবিবার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের দক্ষিণে বিরাট বিস্ফোরণ হয় (Russia hits Ukraine fuel supplies) ৷ প্রাণে বাঁচতে ঘরে, গ্যারাজে, সাবওয়ে স্টেশনে ঢুকে পড়েন আতঙ্কিত বাসিন্দারা ৷ ভাসিলকিভ বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছের একটি তেলের ডিপোর সামনে বিস্ফোরণে কুণ্ডলী বেঁধে ধোঁয়া উঠতে দেখা গিয়েছে আকাশে ৷ শহরের মেয়রের দাবি, সেখানে সাংঘাতিক যুদ্ধ চলছে ৷

রাষ্ট্রপতি ভোলোদিমির জেলেনস্কির দফতর জানিয়েছে, অসামরিক ঝুলিয়ানি বিমানবন্দরে আরও একটি বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ তারা জানিয়েছে, রাশিয়ার বাহিনী কারকিভে একটি গ্যাস পাইপলাইন উড়িয়ে দিয়েছে ৷ এর ফলে ধোঁয়ার থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয়দের জানলা দরজা ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার ৷ দেশকে স্বাধীন করতে যতদূর প্রয়োজন তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন জেলেনস্কি ৷

কার্ফু এখনও জারি রয়েছে ৷ দেড় লাখেরও বেশি ইউক্রেনবাসী পোল্যান্ড, মলডোভা ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ যুদ্ধ চলতে থাকলে এই সংখ্যাটা 40 লাখে পৌঁছতে পারে বলে সতর্ক করেছে রাষ্ট্রসংঘ ৷

রাশিয়ার চূড়ান্ত পরিকল্পনা কী, তা এখনও পর্যন্ত প্রকাশ করেননি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ তবে পশ্চিমি আধিকারিকদের ধারণা, ইউক্রেনের সরকারকে উৎখাত করে সেখানে নিজেদের সরকার গড়তে চান তিনি ৷ ইউরোপের মানচিত্রকে পুনরায় আঁকতে চান ৷ ইউক্রেনের ক্ষমতা বাড়াতে তাদের সেনাবাহিনীকে ট্যাংকবিরোধী অস্ত্র, বডি আর্মর ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত 350 মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের আর্জি জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷

