কিভ, 2 মার্চ : ইউক্রেনের রাজধানী কিভ দখলের জন্য মরিয়া রুশ বাহিনী ৷ একের পর হামলা চালানো হচ্ছে কিভে ৷ এরই মাঝে বুধবার ইউক্রেনের দক্ষিণ প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ শহর খেরসনের দখল রাশিয়ার সেনা বিহিনী ৷ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা বিভাগের মুখপাত্র ইগোর কোনাশেঙ্কোভ জানিয়েছেন, রুশ সেনার বিশেষ ডিভিশন ইউক্রেনের দক্ষিণ প্রান্তের এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটির দখল নিতে সমর্থ হয়েছে ৷ সংবাদসংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, খেরসনের গভর্নরও জানিয়েছেন, শহরটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে রুশ সেনা ৷

এর আগে ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভেরও দখল নিয়েছে রুশ সেনা বাহিনী ৷ ইউক্রেনের দাবি, রাশিয়ার সেনার হামলায় এখানে এখনও পর্যন্ত 21 জন সাধারণ বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন 112 জন ৷ বুধবার সকালেও রুশ সেনা এখানকার পুলিশ অ্যাকাডেমি ও একটি হাসপাতালে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷

অন্যদিকে, বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দাবি করেছেন, গত 6 দিনে 6 হাজার রুশ সেনা মারা গিয়েছে ইউক্রেনের হামলায় (Ukraine President Volodymyr Zelenskyy claims almost 6000 Russians killed in 6 days of war) ৷ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনবাসীকে মুছে ফেলতে চাইছেন বলেও অভিযোগ তাঁর ৷ রুশ হানায় যে শিশুদেরও মৃত্যু হচ্ছে, ইউক্রেনের সংসদের তরফে টুইটারে ছবি পোস্ট করে ফের সেই দাবি করা হয়েছে ৷

যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনকে এদিন আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক ৷ 3 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য দেওয়া হবে তাদের তরফে ৷ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার 1.4 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্যের ঘোষণা করেছে ৷