হোমেল (বেলারুশ),28 ফেব্রুয়ারি : রবিবার প্রথমে রাশিয়ার প্রস্তাবিত ভেন্যু মিনস্কে শান্তি বৈঠকে বসতে রাজি না-হলেও পরে নিজের অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমিক জেলনস্কি ৷ জানিয়েছিলেন দেশের কথা ভেবে মিনস্কেই শান্তি বৈঠকে অংশ নেবে ইউক্রেনে ৷ জেলনস্কি সবুজ সংকেত দিতেই সোমবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পঞ্চমদিনের মাথায় আলোচনায় বসে দু'পক্ষ ৷ দু'দেশের মধ্যে কী আলোচনা হয়, সে দিকেই তাকিয়েছিল বাকি বিশ্ব ৷ এদিন সাড়ে 3 ঘণ্টার বৈঠক যে ফলপ্রসু, তা বলা যাবে না (Peace Negotiations Between Russia And Ukraine Over) ৷ তবে ইউক্রেনে তাদের আগ্রাসন থামানোর বিষয়টি কয়েকটি শর্তের অধীনে চাপিয়ে দিয়েছেন রাশিয়াক প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷

দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অলেক্সি রেজনিকোভের নেতৃত্বে এদিন শান্তি বৈঠকে অংশগ্রহণ করে ইউক্রেন ৷ বৈঠকের আগে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে যে বার্তা প্রতিনিধি দলের কাছে এসে পৌঁছয় সেখানে বলা হয়, ইউক্রেন থেকে অবিলম্বে সেনা প্রত্যর্পণ করে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করুক রাশিয়া ৷ শান্তি বৈঠকের মূল আলোচনার বিষয় হোক এটাই ৷ বৈঠকের মাঝে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে পুতিন জানান, জেলেনস্কির দাবি তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত তবে সেক্ষেত্রে ইউক্রেনীয় সেনাদের নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে এবং ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে (Putin is ready to end the fight if Ukraine demilitarises and recognises Russian sovereignty over Crimea) ৷

বৈঠকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দাবি করে দুঃসময়ে তারা ইউক্রেনকে আর্থিক এবং মানসিক দিক থেকে সমর্থন জুগিয়ে যাবে৷ একইসঙ্গে অবিলম্বে রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বলে তারা ৷ রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এদিন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাশিয়ার সদস্যপদও দাখিল করেন ৷ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পাল্টা দিয়ে রাশিয়া জানায়, তারা এই শত্রুতা শুরু করেনি ৷ বরং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই তাতে রাশ টানতে সমঝোতার পথ খুঁজে আসছে তারা ৷

সবমিলিয়ে প্রথমদিনের শান্তি বৈঠকে আলোচনার নির্যাস নিয়ে দু'পক্ষই দেশে ফিরছে ৷ পরবর্তীতে কোন পথে হেঁটে তারা যুদ্ধে ইতি টানে সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ সেক্ষেত্রে খুব শীঘ্রই ফের আলোচনার টেবিলে আসতে পারে রাশিয়া-ইউক্রেন ৷