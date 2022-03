নয়াদিল্লি, 3 মার্চ : ইউক্রেনে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্ধার করা নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভে এখনও অনেক ভারতীয় ছাত্র আটকে রয়েছে ৷ যেখানে দফায় দফায় চলছে বোমাবর্ষণ ৷ রাশিয়ান সেনা ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে দখলের সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ গতকাল রাশিয়ার ইউক্রেনে হামলা চালানোর ষষ্ঠ দিন ছিল ৷ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ইউক্রেন থেকে ভারতীয়দের বের করে নিয়ে আসা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মোদি সরকার ৷ সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত জায়গাগুলি, বিশেষত খারকিভ থেকে ভারতীয়দের উদ্ধার করা এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে (PM Narendra Modi speaks to Russian President Vladimir Putin over Indian evacuation from Russia) ৷

তবে এই আলোচনার মধ্যেই রাশিয়ার একটি দাবি ঘিরে চোখ কপালে উঠেছে ৷ তাদের দাবি, ভারতীয় ছাত্রদের পণবন্দি করে রেখেছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ৷ তাদের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ কোনওভাবে ইউক্রেন ছেড়ে রাশিয়ায় যেতে দিচ্ছে না তাদের ৷ রাশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, এরকম কিছু হয়ে থাকলে তার দায় সম্পূর্ণরূপে কিভ কর্তৃপক্ষের ৷ তবে ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষিতভাবে ইউক্রেন থেকে বের করে ভারতে কীভাবে পাঠানো যায় তা নিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ ভারতীয় পড়ুয়ারা রাশিয়া ছাড়তে পারলেই নিরাপদে দেশে ফিরতে পারবে ৷ এর জন্য রাশিয়া তাদের সামরিক বিমানও দিতে রাজি ৷

ইতিমধ্যে খারকিভে বোমা বিস্ফোরণে এক ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে ৷ ভারতের পক্ষ থেকে রাশিয়াকে জানানো হয়েছে, যেখানে যেখানে আক্রমণ হচ্ছে, সেই জায়গাগুলি থেকে যাতে নিরাপদে ভারতীয়দের বের করে আনা যায়, সেই রাস্তার ব্যবস্থা করতে ৷ একটি সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনে, রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ জানিয়েছেন, তারা রাশিয়ায় একটি 'মানবিক করিডোর' তৈরির ভীষণ রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ সামি, খারকিভ এবং ইউক্রেনের অন্য সংঘাতপূর্ণ জায়গাগুলি থেকে ভারতীয়দের বের করে আনার ব্যবস্থা করছে রাশিয়া ৷

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে মোদি-পুতিনের এই নিয়ে দ্বিতীয় বার কথা হল ৷ বুধবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকে থেকে ইউক্রেনে থাকা ভারতীয়দের উদ্দেশে দু'বার বিশেষ পরামর্শ জারি করা হয়েছে ৷ তাদের যে কোনও উপায়ে খারকিভ ছেড়ে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার ৷ এমনকি কোনও যানবাহন না পেলে, ভারতীয়রা যেন হাঁটতে শুরু করে, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷