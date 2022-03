নয়াদিল্লি, 2 মার্চ: ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মাইকেলের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রাশিয়ার সামরিক অভিযানে কিভের ভয়াবহ অবস্থা এবং মানবিক সংকট নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি ৷ সেই আলোচনাতেও ফের যুদ্ধবিরতি করে আলোচনায় বসার আর্জি জানিয়েছেন নমো ৷ প্রধানমন্ত্রীর দফতর (PM Modi holds phone talks with European Council President) সূত্রে বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

যুদ্ধদীর্ণ ইউক্রেনের মানুষের জন্য ভারতের তরফে যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (Modi to send humanitarian aid to Ukraine), তারও এ দিন উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, দুর্গত স্থানগুলিতে ওষুধ, খাবার-সহ নানা ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছে দিল্লি (PM Modi talks with EC chief over Ukraine) ৷ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সব রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে যে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রসংঘের সনদ রয়েছে, তা মেনে চলার উপরও বৈঠকে জোর দেন মোদি ৷

দু‘পক্ষের কাছেই আলোচনার আবেদন জানিয়ে প্রত্যেক নাগরিক যাতে মুক্ত ভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

এর আগে, ইউক্রেনের খারকিভে গোলাগুলিতে ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছিলেন ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ৷ কর্নাটকের হাভেরির বাসিন্দা নবীন শেখরাপ্পা মেডিক্যালের ছাত্র ছিলেন ৷ মঙ্গলবার খারকিভে একটি সরকারি ভবন উড়িয়ে দেয় রাশিয়ার বাহিনী ৷ তাতেই প্রাণ যায় নবীনের ৷ ইউক্রেনের ভারতীয় দূতাবাস জরুরি ভিত্তিতে ভারতীয়দের কিভ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় কর্নাটকের ছাত্রের ৷

