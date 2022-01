জেনেভা, 7 জানুয়ারি : ডেল্টার তুলনায় কম ক্ষতিকর ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্ট ৷ কিন্তু এর মানে একে 'মাঝারি' শ্রেণির বলে গণ্য করাও উচিত নয় ৷ বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization) ডিরেক্টর-জেনারেল টেড্রস আধানম (Omicron in less severe than Delta but not mild) ৷

তিনি বলেন, "প্যানডেমিক শুরু হওয়ার পর থেকে গত সপ্তাহে কোভিড-19 সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে, ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রন কম ক্ষতিকর ৷ বিশেষত যাঁরা ভ্যাকসিন নিয়েছেন ৷ কিন্তু তার জন্য একে মাঝারি শ্রেণির (mild) বলে ধরে নেওয়া উচিত নয় ৷"

তিনি মনে করিয়ে দেন, আগের মতো ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টেও মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, মারা যাচ্ছে ৷ এই প্রসঙ্গে হু অধিকর্তা বলেন, "সংক্রমণের সুনামি চলছে ৷ দুনিয়ার সর্বত্র অসংখ্য মানুষ খুব দ্রুত আক্রান্ত হচ্ছেন ৷ স্বাস্থ্য পরিষেবা হার মানছে এর কাছে ৷ হাসপাতালগুলিতে ভিড় উপচে পড়ছে এবং কর্মী সংখ্যা কমছে ৷" এর ফলে রোগীরা সময়মতো চিকিৎসা পাবেন না ৷ শুধুমাত্র কোভিডের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য রোগে আক্রান্তদেরও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে ৷

ওমিক্রনই শেষ নয়

প্যানডেমিক শেষ হওয়ার আগে ওমিক্রনই (Omicron variant) শেষ দুশ্চিন্তাজনক ভ্যারিয়্যান্ট (variant of concern) নয়, জানিয়েছেন হু-র কোভিড-19 টেকনিক্যাল প্রধান মারিয়া ভ্যান কেরখভ (Maria Van Kerkhove) ৷ মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "আরও ভালো পরিস্থিতির জন্য আমরা যে ব্য়াপক ও উদ্দেশ্যপূরণের পরামর্শগুলি দিচ্ছি, আপনারা তা করুন ৷"মাস্ক পরা নিয়ে মারিয়া মনে করিয়ে দেন, "এমন ভাবে মাস্ক পরুন, যাতে আপনার নাক আর মুখ ঢেকে থাকে ৷ থুতনির তলায় মাস্ক নেমে গেলে, কোনও কাজেই লাগবে না ৷"

ভ্যাকসিনের প্রাপ্যতা

2022 সালের প্রথম বক্তৃতায় টেড্রস আধানম ধনী রাষ্ট্রগুলির ভ্যাকসিন সঞ্চয় করে রাখা নিয়ে সমোলাচনা করেন ৷ গত বছর এই প্রবণতার জন্য ভাইরাসের ভ্যারিয়্যান্টগুলি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, জানান তিনি ৷ এ বছর যেন কোভিড-19-এর ফলে যেন আর "মৃত্যু এবং ধ্বংস" না হয়, তাই আধানম প্রতিটি দেশকে ভ্যাকসিন ভাগ করে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ৷

2021 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিটি দেশের 10 শতাংশ জনসংখ্যা এবং ডিসেম্বরের শেষে 40 শতাংশ-এর জনসংখ্যার টিকাকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷ কিন্তু এর সদস্য 194টি দেশের মধ্যে 92টি দেশই তা পূরণ করতে পারেনি ৷ এমনকি 36টি দেশ 10 শতাংশ জনসংখ্যাকে ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজটুকু দিতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ এর কারণ ভ্যাকসিন না পাওয়া, জানান টেড্রস আধানম ৷

তিনি জানিয়েছেন, 2022-এর জুনের মধ্যে প্রতিটি দেশের 70% মানুষের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা উচিত ৷ কিন্তু এখনও যে গতিতে টিকাকরণের কাজ চলছে, তাতে 109টা দেশ এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে বলে মনে করেন না তিনি ৷ টেড্রস বলেন, "ভ্যাকসিন বৈষম্য মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ৷ এতে লোক চাকরি হারাচ্ছে, বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পিছিয়ে চলেছে ৷" যখন কোটি কোটি মানুষ অসুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, তখন খুব কম সংখ্যক দেশে একের পর এক বুস্টার ডোজ দিলেই প্যানডেমিক শেষ হবে না, মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানের ৷

