মস্কো (রাশিয়া), 11 মার্চ : রাশিয়ায় থাকা পড়ুয়াদের জন্য নির্দেশিকা জারি করল মস্কোর ভারতীয় দূতাবাস (Guidelines for Indian Students in Russia) ৷ তারা জানিয়েছে, রাশিয়ায় এখন ভারতীয় পড়ুয়ারা নিরাপদ (Moscow Indian Embassy says Students in Russia are Safe) ৷ তাই এখনই রাশিয়া ছেড়ে যাওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ ভারতীয় এবং ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷

রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের (Rusia-Ukraine War) জেরে সেখানে যে ভারতীয়রা রয়েছেন, তারা খুবই চিন্তিত ৷ তাই তাঁরা ভারতীয় দূতাবাসের (Indian Embassy at Moscow) কাছে কী করণীয়, সেই বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতেই শুক্রবার মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷

এছাড়া জানানো হয়েছে যে রাশিয়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সরাসরি ভারতে যাওয়ার বিমানও পাওয়া যাচ্ছে না ৷ সেই কারণে চিন্তিত হয়ে কেউ যদি দেশে ফিরে যেতে চায়, তাহলে যেতে পারে ৷

ভারতীয় দূতাবাসের তরফে আরও জানানো হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালগুলিতে অনলাইনে পড়াশোনা হচ্ছে ৷ সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্দেশিকা মেনে চলতে বলা হয়েছে ৷

আরও পড়ুন : Ukraine Crisis : রুশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে হেট স্পিচে সম্মতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের