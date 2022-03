নয়াদিল্লি, 3 মার্চ : রাশিয়ার দাবি খারিজ করল ভারত ৷ বুধবার রাশিয়া ভারত সরকারকে জানিয়েছিল, ইউক্রেনে থাকা ভারতীয়রা ইউক্রেন সেনার হাতে পণবন্দি হয়ে রয়েছে ৷ আর তাই তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না ৷ আজ বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে সেই যুক্তি নাকচ করল (Ministry of External Affairs denies Russia claim of Indian students being held hostage in Ukraine) ৷ মোদি সরকারের পক্ষে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, "ইউক্রেনে আমাদের দূতাবাস সেখানে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখছে ৷ আমরা কোনও ছাত্রের কাছ থেকে বন্দি থাকার খবর পাইনি ৷"

বিস্তারিত আসছে...