খারকিভ, 26 ফেব্রুয়ারি : এখনও ইউক্রেনে আটকে এদেশের প্রায় 16,000 পড়ুয়া (Indian students in Kharkiv) ৷ ধীরে ধীরে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে রাজধানী কিভ-সহ ইউক্রেনের একাধিক শহর ৷ ছবির মতো সুন্দর দেশের আকাশ বিষিয়ে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায় ৷ রুশ ক্ষেপনাস্ত্র, বোমারু হেলিকপ্টার, ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইলের শব্দে কান পাতা দায় সেখানে ৷ সেদেশের বাসিন্দাদের সঙ্গেই প্রাণ বাঁচাতে বাঙ্কারে আশ্রয় নিচ্ছেন ভারতীয়রাও ৷ ফলে তাঁদের এদেশে ফিরিয়ে আনা রীতিমতো কঠিন হচ্ছে ভারতীয় দূতাবাসের জন্য (Indians stuck in Kharkiv raise SOS as Ukraine crisis intensifies) ৷

ইউক্রেনের এমবিবিএস ছাত্র, কেরালার বাসিন্দা মোহাম্মদ আমীন বলেন, ‘‘উত্তর-পূর্বের খারকিভ শহরের পরিস্থিতি বেশ খারাপ । গত 48 ঘন্টা ধরে আমরা বাঙ্কারে লুকিয়ে আছি ৷ আমাদের বাইরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই ৷’’ ভারত সরকার এবং বিদেশমন্ত্রক সক্রিয়ভাবে ভারতীয় ছাত্রদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে ৷ যদিও খারকিভ এবং সেদেশের পূর্বাঞ্চলে যারা আটকে রয়েছে, তাঁদের সরিয়ে নেওয়া কঠিন হতে চলেছে (Indian students asking for immediate evacuation)।

প্রাণ বাঁচাতে খারকিভে বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা

আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম ফ্লাইটটি আজ বিকেলে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ৷ মোট 219 জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছে সেই বিমানে ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার আরেকটি বিমান নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে ইতিমধ্যে বুখারেস্টে পৌঁছে গিয়েছে ৷ তাতে আরও 250 জনকে ফিরিয়ে আনা হবে বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে ৷