নয়াদিল্লি, 22 ডিসেম্বর : অ্যালগরিদমই অস্ত্র (Algorithm) ৷ অ্যালগরিদমকে সহজ করে বললে দাঁড়ায়, অঙ্কের বিশেষ কারিকুরি, যা জটিল সমস্যার সমাধান করে ৷ টুইটার আর সব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অ্যালগরিদম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ আর এর খেলাতেই বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক বামপন্থী দলগুলির (politically left-leaning sources) তুলনায় ডানপন্থীদের উৎসের (politically right-leaning sources) কাছে অনেক বেশি করে পৌঁছে যাচ্ছে টুইটার ব্যবহারকারীরা ৷ এমনই তথ্য উঠে এসেছে একটি গবেষণায় (In twitter role of personalization algorithms in shaping political content consumption, explains study) ৷

টুইটার ব্যবহারকারীর হোম টাইমলাইনের বিষয়বস্তুগুলি তাঁর পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে দেওয়ার কাজটি করে অ্যালগরিদম এবং সেটা ব্যবহারকারী দেখতে পান ৷ (Twitter uses the algorithm to personalize the content its users see on their home timelines)

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিরেন্স সিজর (Cambridge University professor Ferenc Huszar) এবং তাঁর সহকর্মীরা মিলে অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিয়েছেন কী ভাবে টুইটার অ্যালগরিদম দিয়ে ব্যবহারকারীদের ডানপন্থী সম্বন্ধীয় বিষয়ের কাছে নিয়ে যায় ৷ প্রতিদিন টুইটার ব্যবহার করেন এরকম প্রায় 20 লাখ সক্রিয় ব্যবহারকারীদের বেছে নেওয়া হয়েছিল ৷ এঁরা বিপরীত সময় অনুযায়ী কনটেন্ট পাবেন ৷ আর এঁদের 'পার্সোনালাইজাইশেন' (personalization) করা থাকবে না ৷ পাশাপাশি অন্য 'পার্সোলাইজড টাইমলাইন' রয়েছে, এরকম 4% ব্যবহারকারীর একটি দল রাখা হয়েছিল ৷

আরও পড়ুন : Twitter New Rule : ব্যক্তিগত ছবি-ভিডিয়ো শেয়ারে নিষেধাজ্ঞা, নেটওয়ার্ক পলিসিতে বদল আনল টুইটার

7টি দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলির 3 হাজার 634 জন নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল ৷ টুইটারে এঁদের ঘন ঘন দেখা যায় ৷ বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, টুইটারের অ্যালগরিদম কীভাবে এই নেতাদের করা টুইটকে প্রভাবিত করে ৷

এছাড়া আমেরিকায় 62 লাখ রাজনৈতিক খবরের উপরও অ্যালগরিদমের প্রভাব নিয়ে মাপজোক করেন বিশেষজ্ঞেরা ৷ গবেষণার ফলাফলে জানা গিয়েছে, 7টি দেশের মধ্যে 6টি দেশের ক্ষেত্রে পার্সোনালাইজেশন অ্যালগরিদম (personalization algorithm) উল্লেখযোগ্যভাবে ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের টুইটের কাছে নিয়ে গিয়েছে ব্যবহারকারীদের ৷

আমেরিকার ডানপন্থী সংবাদ সংস্থাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ৷ উল্টো দিকে একটা প্রচলিত ধারণা আছে, রাজনৈতিক ভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের আউটলেটের তুলনায় চরম ডানপন্থী (far-right-leaning) এবং চরম বামপন্থীদের (far-left-leaning) তেমন একটা প্রাধান্য দেওয়া হয় না ৷ কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে ঠিক উল্টো ৷

বিশেষজ্ঞরা যে ফল প্রকাশ্যে এনেছেন, তাতে সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু খাওয়ানোর পিছনে 'পার্সোনালাইজেশন অ্যালগরিদমস'-এর ভূমিকা নিয়ে প্রমাণ-নির্ভর বিতর্ক চলতে পারে ৷

আরও পড়ুন : Parag Agrawal Old Tweet: মুসলিম ও শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে 11 বছর আগের টুইট টেনে পরাগকে ট্রোল