নয়াদিল্লি, 22 মার্চ : ইউক্রেনে ডাক্তারি ও মেডিসিনের পড়াশোনা করা ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়াদের পরীক্ষা ছাড়াই ডিগ্রি দেবে সেদেশের সরকার (Final-year Ukraine students to get MBBS degrees sans Exam) ৷ এমনটাই ঘোষণা করেছে জেলেনস্কির সরকার ৷ ইউক্রেন সরকারের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, ক্রক-1 (KROK-I) 2023 সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে (KROK-I of Ukraine was Deferred Till 2023) এবং ক্রক-2 (KROK-II) এবারের মতো বাতিল করেছে ইউক্রেন সরকার (KROK-II of Ukraine was Canceled) ৷ ফলে ফাইনাল অর্থাৎ, ষষ্ঠ বর্ষের মেডিক্যাল পড়ুয়ারা বিনা পরীক্ষায় ডাক্তারির ডিগ্রি পেয়ে যাবেন ৷

প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে মেডিক্যাল পাশ করে ডাক্তারির ডিগ্রি পেতে সেমেস্টারের পাশাপাশি দু’টি পৃথক পরীক্ষা দিতে হয় ৷ প্রথমটি তৃতীয় বর্ষের শেষে ৷ যার পোশাকি নাম ক্রক-1 (KROK-I) এবং ফাইনাল তথা ষষ্ঠ বর্ষে ক্রক-2 (KROK-II) ৷ এই দু’টি পরীক্ষায় সফল হলেই ডাক্তারি ও মেডিসিনের সংশাপত্র পাওয়া যায় ইউক্রেনে ৷ কিন্তু, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে বর্তমানে পড়াশোনা এবং অন্যান্য সব কাজকর্ম পুরোপুরি বন্ধ ৷ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইউক্রেনের প্রায় প্রতিটি শহর ৷ এই পরিস্থিতিতে সেদেশের মেডিক্যালের পড়ুয়াদের ক্রক-1 (KROK-I) পরীক্ষা 2023 সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আর ক্রক-2 (KROK-II) পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ ষষ্ঠ বর্ষের পড়ুয়াদের ক্রক-2 পরীক্ষা ছাড়াই ডিগ্রি দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউক্রেন সরকার ৷

প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়া অসম্পূর্ণ রেখে পশ্চিমবঙ্গের যে সকল পড়ুয়া ফিরে এসেছেন, তাঁদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি রাজ্যের বাসিন্দা এমন 13 জন ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়াকে সরকারি হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ করার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, পড়াশোনা চলছে এমন পড়ুয়াদের রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে ছিলেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷ এমনকি বিনা খরচে তাঁরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবেন বলে জানিয়ে ছিলেন তিনি ৷

এনিয়ে ষষ্ঠ বর্ষের মেডিক্যাল পড়ুয়া বর্ণিক অধিকারী বলেন, ‘‘যদি বাধ্যতামূলক ক্রক-2 পরীক্ষা 2022 সালের সেপ্টেম্বরে হত ৷ তবে, আমরা ইউক্রেনে পরীক্ষা দিতে যাব ৷ সেই পরীক্ষা পাশ করলেই আমরা একমাত্র উত্তীর্ণ চিকিৎসক হিসেবে মান্যতা পাব ৷ তবে, অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে ইউক্রেনিয় সরকার পরীক্ষা বাতিল করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে ৷ কারণ, সেখানে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয় ৷’’