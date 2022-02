ব্রাসেলস, 26 ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক অনুরোধ উপেক্ষা করে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার ফল ভ্লাদিমির পুতিনকে ভুগতে হবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷ শুক্রবারই রাশিয়ার উপর একগুচ্ছ আর্থিক নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন-সহ সে দেশের অন্যান্য নেতৃত্বের সম্পত্তি জব্দ করার সিদ্ধান্ত নিল ইউরোপিয় ইউনিয়ন (EU agrees to freeze assets of Putin and other Leaders) ৷ একই পথে হাঁটছে ব্রিটেনও ৷ আমেরিকা ও কানাডাও পুতিন-সহ রুশ নেতৃবৃন্দের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷

শুক্রবার রাতে বৈঠকে বসেছিলেন ইউরোপিয় ইউনিয়নের (ইইউ) 27টি দেশের বিদেশমন্ত্রীরা ৷ সেই বৈঠকেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও বিদেশমন্ত্রী সেরগেই লাভরভ-এর ইউরোপস্থিত সম্পত্তি জব্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও রাশিয়ার আর্থিক, শক্তি, পরিবহণ ক্ষেত্রেও একাধিক নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইইউ ৷ ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলিতে রুশ নেতৃবৃন্দের টাকা রাখার ক্ষমতাও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ রাশিয়ার একাধিক ব্যাঙ্কের সম্পত্তি জব্দ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে ৷ একই পথে হাঁটছে ব্রিটেনও ৷ পুতিন ও লাভরভের সম্পত্তি জব্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিশ জনসন ৷ রাশিয়ার ব্যঙ্কগুলির ডলার ও পাউন্ডের মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষমতাও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সুইফট সিস্টেম থেকে রাশিয়াকে বের করে দেওয়ার জন্য ৷ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আগেই এই দাবি জানিয়েছেন ৷

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও বিদেশমন্ত্রী সেরগেই লাভরভের আমেরিকা সফরের উপরের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ আরও 11 জন রুশ নেতৃত্বের উপর এই নিষেধ জারি হয়েছে ৷ বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছে রাশিয়ার 13টি বড় সংস্থার পশ্চিমের দেশগুলি থেকে অর্থ সংগ্রহের উপরেও ৷ রাশিয়ার একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্কের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে কানাডাও ৷ পুতিনের কানাডা সফরের উপরেও চাপানো হয়েছে নিষেধ ৷ রাশিয়াকে সুইফট সিস্টেম থেকে বের করে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে কাাডাও ৷