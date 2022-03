লিভিভ, 23 মার্চ : একটি ল্যাবরেটরি ধ্বংস করল রাশিয়ান সেনাবাহিনী ৷ নতুন এই গবেষণাগারটি চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অবস্থিত ৷ এখানে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা কী করে আরও উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে গবেষণা চলছিল ৷ কিন্তু এটি রক্ষা করতে পারল না ভোলোদিমিরের ইউক্রেন ৷ মঙ্গলবার এই খবর জানিয়েছে ইউক্রেনের স্টেট এজেন্সি (Russian military seized Chernobyl) ৷

24 ফেব্রুয়ারি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করেন ৷ আর পরদিন 25 ফেব্রুয়ারি যুদ্ধের আরম্ভেই চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দখল নেয় রুশ সেনা ৷ 1986 সালে চেরনোবিল বিপর্যয় বিশ্বের অন্যতম নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা, যা বিশ্ববিখ্যাত ৷

ইউক্রেনের স্টেট এজেন্সি জানিয়েছে, ইউরোপিয়ান কমিশনের সহযোগিতায় 60 লক্ষ ইউরো খরচ করে এই ল্যাবরেটরিটি তৈরি হয়েছিল ৷ 2015 সাল থেকে এটি চালু হয় ৷ এই গবেষণাগারে অতি সক্রিয় রেডিয়োনিউক্লিডস (radionuclides) ছিল ৷ রেডিয়োনিউক্লিডস অস্থিতিশীল পরমাণু ৷ এই ধরনের পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায় ৷ তাহলে কি 1986 সালের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ? বিষাক্ত হবে ইউক্রেনের বাতাস ? আরেকটি দুশ্চিন্তাজনক খবর জানিয়েছে ইউক্রেনের নিউক্লিয়ার রেগুলেটর এজেন্সি ৷ সোমবার এই সংস্থা বলেছে চেরনোবিলের রেডিয়েশন মনিটরটি কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে ৷

এর আগে সোভিয়েন ইউনিয়নের জমানায় 1986 সালের 26 এপ্রিল চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি রিঅ্যাক্টরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷ বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বেড়ে যায় ৷ ওই অঞ্চল থেকে সব মানুষকে বের করে আনা হয় ৷ যা বিশ্ব ইতিহাসে চেরনোবিল বিপর্যয় নামে খ্যাত ৷ সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইউএসএসআর-এর (Union of Soviet Socialist Republics, USSR) প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিখাইল গর্বাচেভ (Mikhail Gorbachev, Former President of the Soviet Union) ৷ 1991 সালে সোভিয়েত ভেঙে রাশিয়া আলাদা হয়ে যাওয়ায় চেরনোবিল পরমাণু কেন্দ্রটি ইউক্রেনের অংশে চলে আসে ৷