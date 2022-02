লন্ডন, 25 ফেব্রুয়ারি : রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের আকাশে বারুদের গন্ধ, যা নিয়ে অস্থির পরিস্থিতি গোটা বিশ্বে ৷ তার মধ্যেই এবার আফগানিস্তানের মাটিতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ আর এ নিয়ে সতর্ক করেছেন ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থা এমআই ফাইভের প্রধান কেন ম্যাককালম ৷ টোলো নিউজে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, একাধিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আফগানিস্তানের মাটিতে ব্রিটেনে হামলার পরিকল্পনা করছে বলে সতর্ক করেছেন ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার প্রধান (British Spy Agency MI5 Warns of Terrorist Networks Reconstituting in Afghanistan) ৷ আর এর জন্য একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

ম্যাককালম আরও একটি বিস্ফোরক দাবি করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের অংশ হতে বহু মানুষ ব্রিটেন থেকে আফগানিস্তানে যাওয়ার চেষ্টা করছে ৷ তিনি এও দাবি করেছেন, ‘‘এমন সফরের চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে ৷ আর তার পর থেকে আমাদের সহযোগীদের সঙ্গে মিলে কড়া নজরদারি রাখতে শুরু করেছি ৷’’ তবে, ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার প্রধানের এই দাবিকে কেবলমাত্র কৌশলগত চাপের অংশ হিসেবে মনে করছেন আফগানিস্তানের রাজনৈতিক বিশ্লেষক আব্দুল হক হুমাদ ৷

আরও পড়ুন : Airlift for Stranded Indians in Ukraine : ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের এয়ারলিফ্ট করে ফেরানো হবে দেশে

হুমাদ তাঁর মতামত জানাতে গিয়ে বলেছেন, ইসলামিক এমিরেটস কখনই আফগানিস্তানের মাটিতে কোনও জঙ্গি সংগঠনকে গড়তে উঠতে দেবে না (Terror Groups Use Afghan Soil to Plan Attacks Against UK) ৷ আর তিনি বিশ্বাস করেন, এটা ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার কৌশলগত চাপ ৷ তবে, ব্রিটিশ গুপ্তচর প্রধানের এই মন্তব্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি তালিবানি শাসকরা ৷ তবে, টোলো নিউজের ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ প্রতিনিধি ডেবরাহ লেয়নস তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুক্তাকির সঙ্গে গত মঙ্গলবার কাবুল দেখা করেন ৷ সেই সাক্ষাতের পরেই এই তথ্য সামনে এসেছে ৷

আরও পড়ুন : Russia-Ukraine Crisis : রাশিয়ার আক্রমণের প্রথম দিনে মৃত 137 ইউক্রেনবাসী, জখম 300