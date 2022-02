হায়দরাবাদ, 27 ফেব্রুয়ারি : চারিদিকে গুলি-বোমা ৷ মৃত্যু, হাহাকার ৷ রাশিয়ার সামরিক অভিযানে ধ্বস্ত ইউক্রেন (Haryana doctor staying back in Ukraine to serve people) ৷ যুদ্ধদীর্ণ দেশ থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে তৎপর দূতাবাস ৷ প্রাণ হাতে করে দেশে ফেরার জন্য মরিয়া ভারতীয়রাও (Evacuation of Indians from Ukraine) ৷ এই অবস্থায় বিরল মানবিকতার পরিচয় দিলেন হরিয়ানার মেডিক্যালের এক ছাত্রী ৷ তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, নিজের প্রাণ নয়, এই মুহূর্তে তিনি সে দেশের মানুষের দুর্দশা নিয়ে চিন্তিত ৷ তাই তাঁদের পাশে থাকবেন ৷ সেবা করবেন ৷ প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই ৷ তবে ফিরে আসবেন না (Haryana Medico Stays Back in Ukraine) ৷

দ্য ট্রিবিউনের প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে, হরিয়ানার (Haryana MBBS student stays back in Ukraine) নেহা ইউক্রেনের একটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পড়ছেন ৷ বর্তমানে ইউক্রেনের রাজধানী কিভে একটি বাংকারে রয়েছেন তিনি ৷ এক মহিলার পেইয়ং গেস্ট হিসেবে ৷ সেই মহিলার ছোট্ট তিন সন্তান ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর স্বামী দেশকে বাঁচাতে পরিবার ও অতিথিকে ফেলে স্বেচ্ছায় ইউক্রেনের সেনায় যোগ দিয়েছেন ৷

আরও পড়ুন: দেশ ছাড়ার মার্কিন প্রস্তাব খারিজ জেলেনস্কির, বদলে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের ভিডিয়ো বার্তা

ইউক্রেনের যুদ্ধ (Russian Invasion of Ukraine) পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে ওঠায় নেহাকে অবিলম্বে দেশে ফিরে আসতে বলেছিলেন তাঁর মা ৷ তবে নেহা তাতে রাজি হননি ৷ এই কঠিন সময়ে ওই মহিলা ও তাঁর সন্তানদের ছেড়ে, ইউক্রেনের দুর্গত মানুষদের ছেড়ে শুধু নিজের প্রাণ রক্ষায় দেশে ফিরতে মন সায় দেয়নি তাঁর ৷ তিনি মনঃস্থির করে ফেলেছেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইউক্রেন ছাড়বেন না ৷ নেহার মায়ের এক বন্ধু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এ কথা জানিয়েছেন ৷

নেহার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সেই পোস্ট

নেহা তাঁর মাকে বলেছেন, "আমি বাঁচি বা না বাঁচি, এই পরিস্থিতিতে এই বাচ্চাগুলো ও তাঁদের মাকে ছেড়ে যেতে পারব না ৷" হরিয়ানার চারখি দাদরি জেলার এক শিক্ষিকা এ কথা জানিয়েছেন ৷ নেহার এখন একটাই মন্ত্র, সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে...

আরও পড়ুন: রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব, দূরে রইলেন মোদি