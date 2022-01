ইসলামাবাদ, 2 জানুয়ারি : দু'দেশের পরমাণু কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য আদানপ্রদান করল ভারত ও পাকিস্তান ৷ পাশাপাশি দুু'দেশের জেলে থাকা বন্দিদের তালিকাও দিল পরস্পরকে ৷ ইসলামাবাদে বিদেশ দফতরের একটি বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে ৷ (Pakistan, India exchange list of nuclear installations and prisoners) ৷ 1992 সালের 1 জানুয়ারি থেকে দু'দেশের মধ্যে এই সমঝোতা চলে আসছে ৷ শত্রুতাবশত কোনও দেশ যাতে আরেকটি দেশের পরমাণু কেন্দ্রে হামলা না চালায়, সেজন্য এই সমঝোতা ৷

1988-র 31 জানুয়ারি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 'প্রহিবিশন অফ অ্যাটাকস এগেন্সট নিউক্লিয়ার ইনস্টলেশন অ্যান্ড ফেসিলিটিস' (Prohibition of Attacks against Nuclear Installations and Facilities) নামক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ এরপর 1991-এর 27 জানুয়ারি তা অনুমোদন পায় ৷ এই চুক্তির 2 নং ধারা (Article-II) মেনে নিউক্লিয়ার ইনস্টলেশন (Nuclear installations) এবং নিউক্লিয়ার ব্যবস্থাপনার (Nuclear facilities) তালিকা নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান করে দুই রাষ্ট্র ৷ এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান নিউক্লিয়ার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য একে অপরকে জানাতে বাধ্য ৷

আরও পড়ুন : India-Pakistan armies exchange sweets : নতুন বছরের সূচনায় ভারত-পাক সীমান্তে মিষ্টি ও শুভেচ্ছা বিনিময়

বর্তমানে কাশ্মীর (Kashmir) এবং সীমান্ত সন্ত্রাস (Cross border terrorism) নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দেশের নিউক্লিয়ার ইনস্টলেশন এবং নিউক্লিয়ার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সরকারি ভাবে ভারতীয় হাই কমিশনের (Indian High Commission) প্রতিনিধির হাতে তুলে দেয় ৷

একই ভাবে নয়াদিল্লিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক দেশের নিউক্লিয়ার ইনস্টলেশন এবং নিউক্লিয়ার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সরকারি ভাবে পাকিস্তান হাই কমিশনের (Pakistan High Commission) প্রতিনিধিকে দেয় ৷ একটি বিবৃতিতে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রক (Pakistan Foreign Office statement) একথা জানিয়েছে ৷ শনিবার 31তম তথ্য বিনিময় (31st consecutive exchange) হল ৷

এছাড়া ইসলামাবাদে পাকিস্তান ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে 628 জন ভারতীয় বন্দির (Indian prisoners in Pakistan) একটি তালিকা দেয় ৷ পাকিস্তানে থাকা এই বন্দিদের মধ্যে 51 জন সাধারণ নাগরিক (civilians) এবং 577 জন মৎস্যজীবী (fishermen) রয়েছেন ৷

ভারতেও পাকিস্তানের 288 জন সাধারণ নাগরিক এবং 73 জন মৎস্যজীবী বন্দি রয়েছেন (Pakistan prisoners in Indian) ৷ নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান হাইকমিশনকে সেই তালিকা দেয় ভারত ৷

আরও পড়ুন : Kartarpur Corridor: খুলে গেল কর্তারপুর করিডর, পাকিস্তানে রওনা বিজেপির 21 সদস্যের প্রতিনিধিদলের

2008-এর 21 মে ভারত ও পাকিস্তান বন্দি তালিকা বিনিময় সংক্রান্ত 'এগ্রিমেন্ট অন কনসুলার অ্যাকসেস' (Agreement on Consular Access) চুক্তিটি স্বাক্ষর করে ৷ এই চুক্তি অনুযায়ী শনিবার দুই দেশে বন্দিদের তথ্য একে অপরকে দেয় তারা ৷

কনসুলার অ্যাকসেস চুক্তি মেনে বছরে দু'বার যথাক্রমে 1 জানুয়ারি ও 1 জুলাই বন্দিদের বিস্তারিত তালিকা আদানপ্রদান করে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র, জানিয়েছে বিদেশ দফতর ৷