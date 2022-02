আমেদাবাদ, 2 ফেব্রুয়ারি: আবারও মৎস্যজীবীদের নৌকা আটক পাকিস্তানে (another boat hijacked by Pakistan) । সূত্রের খবর, গুজরাতের মৎস্যজাবীদের "সত্যবতী" নামে নৌকাটি আটক করেছে পাকিস্তান । সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এইরকম একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (Gujarat boat in Pakistan) । সেখানে দেখা গিয়েছে পাকিস্তানে 'অপারেশন মাস্টার' অভিযান চালানের সময় গুজরাতের মৎস্যজীবীদের ওই নৌকা "সত্যবতী"- কে আটক করা হয়েছে । ওই নৌকায় থাকা দুই মৎস্যজীবীকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে ।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই পাকিস্তান মেরিটাইম সিক্ওরিটি ভারতীয় মৎস্যজীবদের দুটি নৌকা আটক করেছিল । পোরবন্দর থেকে আটক হওয়া 'তুলসী মাইয়া' নামে মাছ ধরার নৌকাটিতে 7 জন ভারতীয় মৎস্যজীবী ছিলেন এবং অপর আর একটি নৌকাতে 3 জন ভারতীয় মৎস্যজীবী ছিলেন ।