ওয়াশিংটন, 19 অক্টোবর : হোয়াইট হাউজের (White House) অন্দরমহলে বাঙালি ! সোমবার 2021-22-এ 'হোয়াইট হাউজ ফেলোশিপ প্রোগ্রাম'-এ (White House Fellowship Programme) 19 জন ইন্দো-আমেরিকান নাগরিকদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন প্রবাসী বাঙালি তনয়া জয় বসু (Joy Basu) ৷ উচ্চ মর্যাদার এই ফেলোশিপ তালিকায় নাম রয়েছে আরও দুই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যালিফর্নিয়ার (California) সানি প্যাটেল (Sunny Patel) এবং নিউ জার্সির (New Jersey) আকাশ শাহ (Aakash Shah) ৷ জয়-ও থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ায় ৷

1964 সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন (Lyndon B Johnson) এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামের সূচনা করেছিলেন ৷ হোয়াইট হাউজে এক বছর ধরে পূর্ণ সময় কাজের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের পেশাদারদের বেছে নেওয়া হয় এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৷ তাঁরা হোয়াইট হাউজের কর্মী হিসেবে, মন্ত্রিসভার সচিব (cabinet secretary) এবং অন্য উচ্চ সরকারি আধিকারিক (Senior Government Officials) পদে কাজ করার সুযোগ পান ৷

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় (Duke University) থেকে পাবলিক পলিসি (Public Policy) এবং অর্থনীতিতে (Economics) স্নাতক জয় ৷ এরপর তিনি জেডি (Juris Doctor- JD) এবং এমবিএ (Master of Business Administration- MBA) করেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Stanford University) থেকে ৷ এই ফেলোশিপের মাধ্যমে সানফ্রান্সিসকো (San Francisco) নিবাসী জয় বসু মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবনে জেন্ডার পলিসি কাউন্সিল-এ (White House Gender Policy Council) কাজ করবেন ৷ এর আগে টিপিজি গ্রোথ-এ (TPG Growth) প্রথম চিফ অফ স্টাফ (Chief of Staff) ছিলেন তিনি ৷ দ্য রাইজ ফান্ড (The Rise Fund) গড়ে তোলার পিছনেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ৷

স্ট্যানফোর্ডে পড়াশোনা করার সময়ই তিনি আর্বাকল ফেলো (Arbuckle Fellow) হিসেবে উইমেন অফ স্ট্যানফোর্ড ল-এর (Women of Stanford Law) সহ-সভাপতির (Co-President) পদে কাজ করেছেন ৷ তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামস-এর কৃষি সংক্রান্ত নিউ ভিশন ফর এগ্রিকালচার-এ (New Vision for Agriculture) প্রোজেক্ট ম্যানেজারের হিসেবে কাজ করেন ৷ ইথিওপিয়ায় ইথিওপিয়ান এগ্রিকালচারাল ট্রান্সফরমেশন এজেন্সি (Ethiopian Agricultural Transformation Agency) এবং স্টারবাকস কফি কোম্পানি-র (Starbucks Coffee Company) উন্নতিতে নানাবিধ প্রজেক্ট তৈরিতে অংশগ্রহণ করেছেন জয় ৷ এখন তিনি হেফার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন-এর (Heifer International Foundation) অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক (Trustee) এবং কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস-এর (Council on Foreign Relations) টার্ম মেম্বার (Term Member) ৷ এবার জয় খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরকারে ৷