বেজিং, 14 মার্চ : সারা বিশ্ব যখন আবারও ধীরে ধীরে করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ফিরে যাচ্ছে, ঠিক তখন নতুন করে লকডাউন চিনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে ৷ রবিবার চিনে 3122 জন নতুন করে সংক্রমণের শিকার হয়েছেন ৷ জানা গিয়েছে, পুরো সংক্রমণ প্রক্রিয়াটি হয়েছে স্থানীয় ভাবে ৷ যা চিনে স্থানীয়ভাবে সংক্রমণের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত দু’বছরে সর্বাধিক (China Battles Worst Covid19 Outbreak in 2 Years) ৷ চিনের কয়েকটি প্রদেশের প্রশাসন এই সংক্রমণের পিছনে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে বলে সন্দেহপ্রকাশ করেছে ৷

আর নতুন করে এই সংক্রমণের জেরে চিনের একাধিক শহরে কোটি কোটি মানুষকে আবারও লকডাউন করে ঘরবন্দি করা হয়েছে (China Goes Back to Lockdown as World Opens Up) ৷ যার মধ্যে রয়েছে শেনজেন ও সাংহাইয়ের মতো বড় শহরগুলি ৷ চিনে এই সংক্রমণ গত দু’বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে জানা গিয়েছে ৷ যার জেরে শেনজেন প্রদেশের প্রশাসন এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে ৷ সেই সঙ্গে জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নন, এমন নাগরিকদের বাড়িতে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে তিনটি আরটি-পিসিআর টেস্ট করতে নির্দেশ দিয়েছে শেনজেন প্রশাসন ৷ আর কোনওভাবেই ওই প্রদেশের নাগরিকদের শহর ছেড়ে বেরনোর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷

আরও পড়ুন : Russia Ukraine Conflict : ইউক্রেনে রুশ হামলায় নিহত নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক

রবিবার চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, 24 ঘণ্টায় 3 হাজার 122 জন সংক্রমণের শিকার হয়েছেন ৷ যা শনিবারের প্রকাশিত রিপোর্টের দ্বিগুণের বেশি ৷ শনিবার 1524 জন করোনা সংক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছিল ৷ তবে, সরকারের তরফে প্রতিটি শহরে সম্পূর্ণ লকডাউন করা হচ্ছে না ৷ কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এতে স্থানীয় অর্থনীতির ক্ষতি হতে পারে ৷ তবে, চিনের ‘কোভিড জিরো’ নীতি অনুযায়ী, প্রত্যেক সংক্রমিতকে আইসোলেট করা হচ্ছে ৷ এমনকি যাঁরা সংক্রামিতের সংস্পর্শে গিয়েছে, তাঁদেরও আইসোলেট করা হচ্ছে ৷