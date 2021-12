মায়ানমার, 26 ডিসেম্বর : মহিলা, শিশু সমেত 30 জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে তাদের পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মায়ানমারে ৷ দেশের বিতর্কিত কায়াহ রাজ্যে এই ঘটনা ঘটেছে (Children, women killed and burnt in Kayah of Myanmar) ৷ এর মধ্যে রয়েছেন 'সেভ দ্য চিলড্রেন' (Save the Children) নামক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার দু'জন সদস্য ৷ এই গণহত্যার (Myanmar massacre) ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মায়ানমার ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসার পর বহু মানুষ কায়াহ-র মো সো (Mo So) গ্রামের পূর্বে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ এক প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসী একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন, শুক্রবার মো সো গ্রামের পাশে অবস্থিত কোই নংগ গ্রামের (Koi Ngan) কাছে সশস্ত্র প্রতিরোধী বাহিনী এবং মায়ানমারের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাত শুরু হয় ৷ তখন সেখান থেকে শহরের পশ্চিমদিকের একটি শরণার্থী শিবিরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন শরণার্থীরা ৷ কিন্তু সেনাবাহিনী তাঁদের ধরে ফেলে এবং হত্যা করা হয় ৷

তিনি জানিয়েছেন, এরপর তাদের এমন ভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আর শনাক্ত করা সম্ভব নয় ৷ বাচ্চা আর মহিলাদের জামাকাপড়ের অংশ বিশেষের সঙ্গে কিছু ওষুধ আর খাবার পাওয়া গিয়েছে ঘটনাস্থল থেকে ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "পুড়িয়ে দেওয়ার আগে মৃতদেহগুলি দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৷" তিনি হত্যা করার মুহূর্তটি নিজের চোখে দেখেননি, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস মৃতদের মধ্যে অনেকেই মো সো গ্রামের বাসিন্দা ৷ তবে এদের মধ্যে কেউ স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নয়, মত তাঁর ৷

'সেভ দ্য চিলড্রেন' জানিয়েছে, তাদের দু'জন সদস্য বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরে আসছিলেন ৷ সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, "ওই সদস্যরা ঘটনায় আটকে পড়ে এবং তার পর থেকে আর খোঁজ মিলছিল না ৷ আমাদের কাছে প্রমাণ আছে ৷ ওদের গাড়ি আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সামরিক বাহিনী তাদের জোর করে গ্রেফতার করে৷ মেরে ফেলেছে এবং দেহগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছে ৷"

স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, শুক্রবার মো সো গ্রামের 10 জনকে গ্রেফতার করে সেনাবাহিনী ৷ এর মধ্যে শিশুরাও ছিল ৷ স্থানীয় আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাদের ছাড়াতে গেলে তাঁদেরও গ্রেফতার করা হয় ৷ তাঁদের সকলকে একসঙ্গে বেঁধে মাথায় গুলি করে সামরিক বাহিনী ৷