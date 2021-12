কুয়ালালামপুর (মালেশিয়া), 15 ডিসেম্বর : মায়ানমারে গণতন্ত্র ফেরাতে সেদেশের সেনা শাসকদের উপর আরও চাপ বাড়াতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ তাই তারা ওই দেশের উপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা চাপাতে চায় (us weighing new sanctions on Myanmar to restore democracy) ৷ এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিনকেন ৷

গত ফেব্রুয়ারিতে মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান হয় ৷ তার পর থেকে ওই দেশের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে বলে দাবি করেছেন ব্লিনকেন ৷ তাঁর অভিযোগ, মায়ানমারে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের গ্রেফতার করা হচ্ছে ৷ তাঁদের আক্রমণ করা হচ্ছে ৷ রোহিঙ্গাদের গণহত্যা করা হচ্ছে ৷

ব্লিনকেন মালেশিয়া (US Secretary of State Antony Blinken in Malaysia) থেকে বুধবার এই মন্তব্য করেছেন ৷ তাঁর তরফে মায়ানমার জুন্টার কাছে আবেদন করা হয়েছে, যাঁদের বেআইনিভাবে আটক করা হয়েছে, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হোক ৷ সেই তালিকায় তিনি আন সাং সু কি-র নামও রেখেছেন ৷

অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়া ন্যাশনস বা আসিয়ানও এই বিষয়ে পদক্ষেপ করবে বলে জানিয়েছেন মালেশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সইফুদ্দিন আবদুল্লা ৷ যদিও আশিয়ান গোষ্ঠী সদস্য দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলায় না সাধারণত ৷ সেই বিষয়টিও উল্লেখ করেন মালেশিয়ার বিদেশমন্ত্রী ৷