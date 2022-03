বাল্টিমোর, 10 মার্চ: শূকরের হৃদযন্ত্র বিশ্বে প্রথমবার প্রতিস্থাপিত হয়েছিল মানবদেহে ৷ অস্ত্রোপচার সফলও হয়েছিল ৷ তবে তার পর 2 মাসও কাটল না (US man who got 1st pig heart transplant dies after 2 months) ৷ মঙ্গলবার মেরিল্যান্ড মেডিক্যাল সেন্টারে জীবনাবসান হল 57 বছরের ডেভিড বেনেটের ৷ তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, তা স্পষ্ট করে কিছু জানাননি চিকিৎসকরা ৷ তাঁরা শুধু জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন ধরেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল ডেভিডের ৷ তাঁর যথাযথ চিকিৎসা হলেও শেষরক্ষা হয়নি (man who got 1st pig heart transplant dies) ৷

ডেভিডের উপর যুগান্তকারী গবেষণা চালানোর জন্য হাসপাতালের প্রশংসা করেছেন তাঁর ছেলে ৷ অঙ্গের ঘাটতি রোধে তাঁদের পরিবার আগামী দিনেও চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ একটি বিবৃতিতে ডেভিড বেনেট জুনিয়র বলেছেন, "এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টায় যে প্রত্যেকটি সৃজনশীল মুহূর্ত, প্রত্যেকটি পাগলাটে স্বপ্ন, প্রত্যেকটি বিনিদ্র রজনী কেটেছে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ৷ আমরা আশা রাখি এই গল্প কোনও অবসানের নয়, এটি হল আশার সুচনা ৷"

কয়েক দশক ধরে ডাক্তাররা পশুদের জীবনদায়ী অঙ্গ (pig heart transplant man death) মানবদেহে প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন ৷ সম্প্রতি সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন মেরিল্যান্ডের ডেভিড বেনেটকে এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে সামিল করা হয় ৷ তাঁর দেহে মানবদেহের হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করার অবস্থা ছিল না, তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন ৷ 7 জানুয়ারি তাঁর দেহে শূকরের হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের পর তাঁর ছেলে সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছিলেন যে, এই প্রক্রিয়া যে কার্যকরী নাও হতে পারে, তা ভাল করেই জানতেন তাঁর বাবা ৷

অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা (can a pig heart work in a human body) বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন, ডেভিড বেনেটের হৃদরোগ চরম আকার নেয় ৷ তাঁকে বাঁচানোর জন্য হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন ছাড়া উপায় ছিল না ৷ কিন্তু ওই অবস্থায় শুয়োরের হৃদযন্ত্র ছাড়া হাতের কাছে আর কিছু উপায় ছিল না চিকিৎসকদের (US surgeons transplant pig heart into human patient) ৷ কারণ ডেভিডের যা মেডিক্যাল রেকর্ড, তাতে তাঁর প্রথাগত হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন সম্ভব ছিল না (man who got 1st pig heart transplant dies) ৷ ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড মেডিসিনে অস্ত্রোপচারের আগে ডেভিড বলেছিলেন, "হয় মৃত্যু হত, নয়তো প্রতিস্থাপন করাতে হত ৷ আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম ৷ আমি জানতাম যে অন্ধকারে গুলি ছোড়া হচ্ছে, তবে এটাই আমার কাছে ছিল শেষ উপায় ৷"