লস অ্যাঞ্জেলস, 11 জানুয়ারি : বীভৎস, ভয়ংকর, যাকে বলে শিহরণ জাগানো ! সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এমন বহু ঘটনাই আমাদের মুঠোফোনে ধরা দেয়, যা দেখে চোখ ছানাবড়া হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না ৷ সম্প্রতি তেমনই এক ঘটনা শিহরণ জাগাল আন্তর্জালে ৷ সোমবার লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশ তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে একটি ভিডিও শেয়ার করে, যা হার মানাবে হলিউডের তাবড় তাবড় অ্যাকশন সিক্যুয়েন্সকেও ৷

পুলিশের বডি ক্যামেরায় যেটুকু ভিডিও ধরা পড়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি বিমান থেকে টেনে-হিচড়ে বের করে আনা হচ্ছে পাইলটকে ৷ লস অ্য়াঞ্জেলস পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় ককপিট থেকে পাইলটকে উদ্ধার করে সরিয়ে আনতেই রেললাইনে উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ভগ্নপ্রায় বিমানটিকে একটি ট্রেন এসে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যায় (Train crashes into plane seconds after pilot is rescued) ৷

লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বিমানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল ট্রেন! কোনওক্রমে রক্ষা পেলেন পাইলট

টুইটারে ইতিমধ্য়েই প্রায় 50 লক্ষ মানুষ ভাইরাল এই ভিডিওটি দেখে ফেলেছেন (The video has collected near 5 million views on Twitter) ৷ লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশ ভিডিওটি শেয়ার করে টুইটারে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলসের সান ফেরান্দো রোড এবং ওসবোর্ন স্ট্রিটে রেল ট্র্যাকের উপর দুর্ঘটনার কবলে পড়া বিমানটি জরুরি অবতরণ করে ৷

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি থেকে পাইলটকে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে বের করে আনেন ফুটহিল ডিভিশনের এক অফিসার ৷ পরমুহূর্তেই ওই বিমানটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ট্রেনের ধাক্কায় ৷ সাহসী অফিসারকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন নেটাগরিকরা ৷