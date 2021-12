নিউ ইয়র্ক, 14 ডিসেম্বর: চলতি বছর টাইম ম্যাগাজিনের পার্সন অফ দ্য ইয়ার (Person of the Year) হলেন টেসলার সিইও এলন মাস্ক (Time magazine Person of the Year Elon Musk) ৷ সম্প্রতি অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসকে পিছনে ফেলে বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি হয়েছেন তিনি ৷ তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ 300 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ টেসলার প্রায় 17 শতাংশ শেয়ারের মালিক এলন মাস্ক (Elon Musk Person of the Year) ৷

এলন মাস্ক মহাকাশ গবেষণা কোম্পানি স্পেসএক্স-এরও প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ৷ 2002 সালে এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিশ্বের সবচেয়ে দামি গাড়ির কোম্পানির মালিক হওয়ার সফরকে কুর্নিশ জানিয়েছে টাইম ৷ বিকল্প শক্তির কোম্পানি সোলারসিটি তৈরিতে তাঁর অবদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ৷ টেসলার সিইও (Tesla CEO)-কে বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে ঘোষণার সময় টাইম ম্যাগাজিন লিখেছে, "বিশ্বের ধনীতম মানুষটির একটি বাড়িও নেই ৷ আর সম্প্রতি তিনি তাঁর ভাগ্যকেও বিক্রি করে দিয়েছেন ৷"

মাস্কের সম্পর্কে টাইম লিখেছে, "তিনি কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছেন ৷ তিনি নিজের তৈরি করা বিনা গ্যাসের গাড়ি চালান, যার আবার চালকের কোনও প্রয়োজন পড়ে না ৷ তাঁর আঙুলের ইশারায় শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয় আবার ধসেও পড়ে ৷ তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভক্তদের দল । পৃথিবীর সেরা, শক্ত চোয়ালের অধিকারী অদম্য এই মানুষটি মঙ্গল গ্রহের স্বপ্ন দেখেন । তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের গ্রহকে রক্ষা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং আমাদের বসবাসের যোগ্য নয়া গ্রহ উপহার দিতে চান ৷" এলন মাস্কের দরাজ প্রশংসা করার সময় তাঁকে জোকার, জিনিয়াস, স্বপ্নদর্শী, শোম্যানের তকমা দিয়েছে টাইম ম্যাগাজিন (Time magazine declares Person of the Year) ৷

