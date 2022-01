ওয়াশিংটন, 25 জানুয়ারি: সমালোচনার মুখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (Biden caught on hot mic calling journalist a 'stupid son of a ...')৷ খোলা মাইকের সামনে এক সাংবাদিকের উদ্দেশে অশ্লীল মন্তব্য করে বসলেন তিনি ৷ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিককে তিনি বললেন, "Stupid Son Of A B****৷"

কী হয়েছিল ?

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলন তখন প্রায় শেষ ৷ একে একে বেরিয়ে যাচ্ছেন সাংবাদিকরা ৷ সেই সময়ই ফক্স নিউজের সাংবাদিক পিটার ডুকি জো বাইডেনকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কি মনে করেন যে মুদ্রাস্ফীতি একটি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ?" এর পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে সর্বসমক্ষে বেরিয়ে আসে সেই আপত্তিকর মন্তব্য ৷ তিনি প্রথমে বলেন, "এটা একটা দারুণ সম্পদ ৷ আরও মুদ্রাস্ফীতি ?" এরপরই বিড়বিড় করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "কী বোকা *** -এর ছেলে (Joe Biden caught on hot mic calling journalist a son of b)৷"

মার্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে এই কুৎসিত মন্তব্য তোলপাড় ফেলে দেয় উপস্থিত সকলের মধ্যে ৷ এই মন্তব্য করার সময় মাইকটা যে অন করা রয়েছে, তা বাইডেন আদৌ জানতেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে (Video of Biden saying son of a)৷ তবে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি হয়েছে ৷ ধরা পড়েছে তাঁর অশ্লীল মন্তব্যও ৷ জানা গিয়েছে, এই ঘটনার ঘণ্টাখানেক পর ডুকিকে ফোন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলতে চাননি ৷

নিউ ইয়র্ক পোস্ট সংবাদপত্রের দাবি, এই প্রথম নয়, অপছন্দের প্রশ্ন করা হলে এর আগেও খারাপ ভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে (US president abuses journalist) ৷ নানা সময়ে সাংবাদিকদের তিরষ্কারও করেছেন তিনি ৷ গত সপ্তাহে এক মহিলা সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রথম পদক্ষেপের জন্য আপনি কেন অপেক্ষা করছেন, স্যার ?" জবাবে বাইডেন অত্যন্ত রূঢ় ভাবে বলেন, "কী বোকা বোকা প্রশ্ন ৷"