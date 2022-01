ওয়াশিংটন, 11 জানুয়ারি : শুয়োরের হৃদস্পন্দনে নয়া জীবন পেল মানুষ (pig heart transplant in human)৷ মেডিক্যাল সায়ান্সের যুগান্তকারী দিক খুলে গেল আমেরিকায় ৷ হৃদরোগে ভুগছিলেন 57 বছরের এক প্রৌঢ় ৷ ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন ৷ দুর্বল হার্ট তাঁর জীবনে ইতি টেনে দেওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল ৷ যমে-মানুষে লড়াইয়ে জয় হল উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার ৷ একটি শুয়োরের হৃদযন্ত্র মডিফাই করে প্রতিস্থাপিত (US surgeons transplant pig heart in human) করা হল সেই প্রৌঢ়ের শরীরে ৷ এমন ঘটনা এই প্রথম ৷ সফল অস্ত্রোপচারের পর তিন দিন কেটেছে ৷ ভাল আছেন মেরিল্যান্ডের নাগরিক ৷

চিকিৎসকরা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ডেভিড বেনেটের হৃদরোগ চরম আকার নেয় ৷ তাঁকে বাঁচানোর জন্য হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন ছাড়া উপায় ছিল না ৷ কিন্তু ওই অবস্থায় শুয়োরের হৃদযন্ত্র ছাড়া হাতের কাছে আর কিছু উপায় ছিল না চিকিৎসকদের (US surgeons transplant pig heart into human patient)৷ কারণ ডেভিডের যা মেডিক্যাল রেকর্ড, তাতে তাঁর প্রথাগত হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন সম্ভব ছিল না ৷ ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড মেডিসিনে অস্ত্রোপচারের আগে ডেভিড বলেন, "হয় মৃত্যু হত, নয়তো প্রতিস্থাপন করাতে হত ৷ আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম ৷ আমি জানতাম যে অন্ধকারে গুলি ছোড়া হচ্ছে, তবে এটাই আমার কাছে ছিল শেষ উপায় ৷"

31 ডিসেম্বর এই অস্ত্রোপচারের (man with terminal heart disease gets transplant of genetically modified pig heart in US) জন্য অনুমতি দেয় মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ৷ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শুয়োরের অঙ্গের যে তিনটি জিনকে গ্রহণ করতে পারে না, দাতা শুয়োরের হৃদযন্ত্রের (Transplantation of pig heart in human) সেই তিনটি জিন সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এ ছাড়াও শুয়োরের হৃদযন্ত্রের টিস্যুর অত্যধিক বৃদ্ধি রুখতে আর একটি জিনও সরিয়ে নেওয়া হয় ৷ তবে এখানেই শেষ নয় ৷ শুয়োরের হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করানো হয়েছে মানবদেহের 6টি জিন ৷ এই প্রতিস্থাপন ডেভিডের জন্য কার্যকরী হচ্ছে কি না, তা দেখতে আরও কয়েকদিন তাঁকে চিকিৎসকদের নজরদারিতে থাকতে হবে ৷

সার্জেন বার্টলি পি গ্রিফিথের কথায়, "হৃদযন্ত্রের চাহিদার যে লম্বা তালিকা রয়েছে, সেই অনুযায়ী যথেষ্ট মানবদেহের দাতা হৃদযন্ত্র পাওয়া যায় না ৷ আমরা খুব সতর্ক ভাবে এগোচ্ছি ৷ তবে বিশ্বের এমন প্রথম অস্ত্রোপচার ভবিষ্যতে রোগীদের জন্য নয়া দিগন্ত খুলে দেবে বলে আমরা আশাবাদী ৷"

গত অক্টোবরে নিউ ইয়র্কে শুয়োরের কিডনির জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল ব্রেন ডেড হয়ে যাওয়া এক মহিলার শরীরে ৷