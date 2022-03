দ্য হেগ, 17 মার্চ : ইউক্রেনের উপর হামলা থামান (ICJ orders Russia to suspend invasion of Ukraine) ৷ বুধবার রাশিয়াকে এই নির্দেশ দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ আদালত ৷ মস্কো যেভাবে ইউক্রেনে বাহিনীকে নিয়ে অভিযান চালাচ্ছে তাতে গভীর ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক আদালত ৷ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস (International Court of Justice) বা আইসিজে-র ভারতীয় বিচারপতি দলবীর ভান্ডারিও (Indian judge votes against Russia) রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন ৷ আদালতের রায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন 13 জন বিচারপতি ৷ বিরুদ্ধে গিয়েছে মাত্র দুটি ভোট ৷ রাশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট কিরিল জেভরগিয়ান ও চিনের বিচারপতি শে হানকিন ৷

কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সমর্থনে বিচারপতি ভান্ডারিকে আইসিজে-র বিচারক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল ৷ রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত যে অবস্থান নিয়েছিল, তার থেকে সরে গিয়ে আইসিজে-তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোটদানের সিদ্ধান্ত নেন বিচারপতি ভান্ডারি (Dalveer Bhandari, voted against Russia)৷ রাষ্ট্রসংঘে ইউক্রেন-রাশিয়া ইস্যুতে যুদ্ধ থেকে সরে এসে দুপক্ষকে সমঝোতা করার ডাক না দিয়ে, এ বিষয়ে ভোটদানে বিরত থেকেছিল দিল্লি ৷

24 ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সামরিক অভিযানের (Russia Ukraine war) বিষয়টিকে রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ আদালতে টেনে নিয়ে যায় কিভ ৷ তারা অভিযোগ করে যে, বেআইনিভাবে এই যুদ্ধকে যৌক্তিকতা দেওয়ার চেষ্টা করছে মস্কো ৷ ইউক্রেনের বিরুদ্ধে গণহত্যার মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে ৷ ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ যাতে অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ করে, সেই নির্দেশ দেওয়ার জন্য আইসিজে-র কাছে অনুরোধ জানায় ইউক্রেন ৷ তাদের প্রতিনিধি অ্যান্টন কোরিনেভিচ বলেছেন, "রাশিয়াকে অবশ্যই থামানো উচিত ৷ এবং তাদের থামাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে আন্তর্জাতিক আদালত ৷"

ইউক্রেন থেকে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীর সংখ্যা তিন লক্ষ ছাড়িয়েছে ৷ কিভের আবাসনগুলিতেও ধেয়ে আসছে রাশিয়ার বাহিনীর বোমা ৷ এই অবস্থায় বুধবার রাশিয়া-ইউক্রেন নিয়ে শুনানি হয় আইসিজে-তে ৷ দ্য হেগ-এ বিচারকদের নেতৃত্বে থাকা বিচারপতি জোয়ান ডনোগুই বলেছেন, "রাশিয়ার ফেডারেশন যে ভাবে তাদের বাহিনীকে ব্যবহার করছে, তাতে আদালত গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন ৷ যা আন্তর্জাতিক আইনে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে ৷ 24 ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে রাশিয়ান ফেডারেশন যে সামরিক অভিযান শুরু করেছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত ৷"

এর আগে, আন্তর্জাতিক আদালতের 7 ও 8 মার্চের শুনানিকেও পাত্তা দেয়নি রাশিয়া ৷ তারা লিখিতভাবে সওয়াল করে দাবি করেছিল যে, এই নিয়ে নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার আইসিজে-র নেই ৷ নিজেদের অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়ে মস্কো দাবি করে, তারা শুধু আত্মরক্ষার্থে যা করার করছে ৷ তবে আইসিজে জানিয়ে দিয়েছে, এই মামলার বিচার করার এক্তিয়ার তার আছে ৷