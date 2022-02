ওয়াশিংটন, 20 ফেব্রুয়ারি: ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য রবিবার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (Biden to hold meeting of National Security Council) সঙ্গে বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (Biden to hold meeting on Ukraine) ৷ হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

শনিবার একটি বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি জানান, "ইউক্রেনের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ৷ সেখানে প্রতিদিন কী ঘটছে, তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা দলের থেকে সর্বদা তার আপডেট রাখছেন তিনি ৷ সেই দলই জানিয়েছে, রাশিয়া যে কোনও মুহূর্তে ইউক্রেনের উপর হামলা চালাতে পারে ৷"

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সের থেকে ইতিমধ্যেই আপডেট এসে পৌঁছেছে বাইডেনের কাছে (Biden to hold National Security Council meeting on Ukraine) ৷ সেই কনফারেন্সে হাজির ছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেস্কি ৷ সাদা বাড়ির প্রেস সেক্রেটারি জানিয়েছেন, "আগামিকাল প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠক করবেন ৷" রাশিয়া ইউক্রেনের উপর আক্রমণ (Russian invasion) চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে অভিযোগ কিয়েভ ও পশ্চিমি দেশগুলির ৷

যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে মস্কো (Russia Ukraine tension) ৷ বারবার তারা বলেছে তাদের থেকে কারও ভয়ের কিছু নেই ৷ তবে একইসঙ্গে তারা রাশিয়ার সীমান্তের কাছে ন্যাটোবাহিনীকে ঢেলে সাজাচ্ছে ৷ যদিও রাশিয়ার দাবি, পশ্চিমি দেশগুলিই ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে ৷

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা মনে করছে, ইউরোপের আর্থিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে ৷ যদিও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই সংকট থেকে শান্তিপূর্ণ সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এই ইস্যুতে সবরকম চেষ্টা করে যাবেন বলে বারবার জানিয়েছেন ৷ তার পরও তিনি মস্কোর মনোভাব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৷ কারণ, ইউক্রেনের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তে এখনও দেড় লক্ষ রুশ সেনা মোতায়েন রয়েছে ৷ তাই বাইডেন ইউক্রেনের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে থাকার আবেদন জানিয়েছেন ৷

