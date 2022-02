ওয়াশিংটন/মসকো, 13 ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেন নিয়ে ফোনে আলোচনা করলেন জো বাইডেন এবং ভ্লাদিমির পুতিন ৷ শনিবার প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ইউক্রেনের পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মধ্যে আলোচনা হয় (Biden Putin phone conversation over Ukraine crisis) ৷ হোয়াইট হাউজ এবং ক্রেমলিনের (Kremlin) বিবৃতি তুলে ধরে বিষয়টি নজরে এনেছে চিনের একটি সংবাদমাধ্যম (US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin held a phone conversation over Ukraine) ৷

হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পুতিনকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, "আমেরিকা কূটনীতি সম্পর্ক স্থাপন করতে তৈরি", একই সঙ্গে "অন্য আরও কিছুর জন্যও সমান ভাবে তৈরি" ৷ রাশিয়া আমেরিকার কাছ থেকে নিরাপত্তাজনিত কোনও নিশ্চয়তা পায়নি, জানিয়েছে রাশিয়ার একটি সংবাদমাধ্যম ৷ এ প্রসঙ্গে তারা ক্রেমলিনের ইউরি উশাকভের (Yuri Ushakov) একটি উদ্ধৃতি প্রকাশ করে ৷ উশাকভ জানিয়েছেন, যদি দুই দেশের নেতারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে চান, তাহলে রাশিয়া খুব শিগগিরি আমেরিকা এবং ন্যাটোকে নিরাপত্তা বিষয়ে তাদের মতামত জানাবে ৷

আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি কথাবার্তায় অবশ্য সমাধান সূত্র কিছু মেলেনি ৷ ইউক্রেন নিয়ে নাকি নিজের নীতিতে অনড় পুতিন ৷ ক্রেমলিন থেকে জানা গিয়েছে, হোয়াইট হাউজ নিরাপত্তাজনিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কিছু বলেনি ৷ এদিকে রাশিয়ার ইউক্রেন দখল করা নিয়ে বাইডেন সরকার রাশিয়াকে বারে বারে সতর্ক করছে ৷