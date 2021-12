নিউ ইয়র্ক, 31 ডিসেম্বর : উড়ন্ত বিমানে কোয়ারান্টিন ৷ চিকাগো থেকে আইসল্যান্ডগামী একটি বিমানে (flight from Chicago to Iceland) মাঝ আকাশে কোভিড পরীক্ষা করেন আমেরিকার এক মহিলা ৷ রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ তারপর তাঁকে 3 ঘণ্টা বিমানের শৌচালয়ে আটকে রাখা হয় (A US woman was quarantined in an aeroplane bathroom for three hours after testing COVID positive) ৷

একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মিশিাগানের শিক্ষিকা মারিসা ফোটিওর (Marisa Fotieo) 19 ডিসেম্বর বিমানে সফররত অবস্থায় তাঁর গলায় কিছু একটা হয়েছে বলে মনে হয় ৷ তিনি শৌচালয়ে গিয়ে ব়্যাপিড কোভিড টেস্ট করেন ৷ তাতে ধরা পড়ে যে, তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ ৷

ফেটিওর একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "বিমানে ওঠার আগে দু'বার পিসিআর পরীক্ষা এবং পাঁচবার ব়্যাপিড পরীক্ষা হয়েছে তাঁর ৷ প্রতি বার ফলাফল নেগেটিভ এসেছে ৷ কিন্তু বিমানে ওঠার পর মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে তাঁর গলায় অস্বস্তি শুরু হয় ৷"

আরও পড়ুন : Covid positive in Indore airport : 4 বার টিকাকরণ, তাও কোভিড আক্রান্তের সন্ধান ইন্দোর বিমানবন্দরে

তিনি আরও বলেন, "আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল ৷ ভাবলাম, একবার পরীক্ষা করে নিই ৷ হয়তো এরপর ভাল লাগবে ৷ সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা পজিটিভ হল ৷"

তিনি ভ্যাকসিনের ডোজ সম্পূর্ণ করেছেন ৷ এমনকি বুস্টার ডোজও নিয়েছেন ৷ তখন বিমানটি আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে ৷ করোনা আক্রান্ত জেনে স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মারিসা ৷ বিমান সেবিকা ছুটে এসে তাঁকে শান্ত করেন ৷ তিনি মারিসাকে বাথরুমে থাকার কথা জানান, কারণ বিমানে কোনও ফাঁকা আসন ছিল না ৷

এরপর বিমানের শৌচালয়ে 'আউট অফ সার্ভিস' নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ৷ আইসল্যান্ডে নামার পর সবার শেষে নামেন মারিসার পরিবার ৷ তাঁর ভাই, বাবার কোনও রকম লক্ষণ ছিল না ৷ তাঁদের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে ৷ কিন্তু মারিসার পরীক্ষায় করোনা সংক্রমণ নিশ্চিত হয় ৷

মারিসার পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ছেড়ে সুইৎজারল্যান্ডের বিমানে রওনা দেন ৷ এরপর তিনি আইসল্যান্ডে একটি হোটেলে 10 দিন কোয়ারান্টিনে কাটান ৷