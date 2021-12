ওয়াশিংটন, 12 ডিসেম্বর : ছয় প্রদেশে টর্নেডো হানায় রীতিমতো বিধ্বস্ত আমেরিকা (Tornado in USA) ৷ কেনটাকি, আরকানসাস, মিসিসিপি, ইলিনয়, মিসৌরি, টেনেসিতে আছড়ে পড়েছে প্রায় 30টি টর্নেডো ৷ ইতিমধ্যেই ঝড়ের দাপটে মৃতের সংখ্যাটা 100 ছাড়িয়েছে (Death toll rising after 30 tornadoes rip through 6 US states) ৷ এর মধ্যে কেনটাকিতেই মৃতের সংখ্যা প্রায় 70 ৷ সেখানে জরুরি অবস্থার ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ৷

আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় টর্নেডো আছড়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে সেদেশের প্রশাসন ৷ কেনটাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেশিয়ার জানিয়েছেন, ‘‘আমি এরকম ঝড় আগে দেখিনি ৷ আমরা নিশ্চিত, মৃতের সংখ্যা 70 এর অনেক বেশি ৷ দিনের শেষে তা 100-ও পেরিয়ে যেতে পারে ৷’’ মধ্য়রাতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট ৷

কেনটাকির একটি মোমবাতি কারখানা ঝড়ে সম্পূর্ন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ৷ সেখানকার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সেসময় প্রায় 110 জন ওই কারখানার ভিতরে ছিলেন ৷ ছয় প্রদেশে একইভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে প্রচুর ঘর-বাড়ি ৷ পাওয়ারকাটও হয়েছে অনেক জায়গায় ৷ পাওয়ার আউটেজ ইউএস জানিয়েছে, চারটি প্রদেশেই বিদ্যুতহীন রয়েছেন প্রায় 3 লক্ষ 30হাজার জন ৷