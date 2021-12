জোহানেসবার্গ, 13 ডিসেম্বর : ওমিক্রনের উৎস দক্ষিণ আফ্রিকায় গত 24 ঘণ্টায় এযাবৎ সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হলেন করোনায় ৷ নয়া প্রজাতির কাঁটায় এমনিতেই ত্রস্ত গোটা দেশ ৷ এরমধ্যে এই পরিসংখ্যান উদ্বেগ বাড়িয়েছে রামধনুর দেশে ৷ উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দেশে রেকর্ড সংক্রমণের দিনে করোনা আক্রান্ত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা (South Africa president Cyril Ramaphosa contracted to COVID-19) ৷

69 বছরের রামাফোসা পুরোপুরি ভ্যাকসিনেট সত্ত্বেও মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ যদিও প্রেসিডেন্টের শরীরে করোনার বিশেষ কোনও উপসর্গ নেই বলে জানিয়েছে তাঁর দফতর ৷ কেপটাউনে একটি অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পরেই এদিন অসুস্থতা অনুভব করেন সিরিল রামাফোসা ৷ আপাতত তিনি সেনা চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সুস্থ রয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে ৷ একইসঙ্গে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে দেশবাসীকে দ্রুত টিকা নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ৷

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে এক প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার চার দেশে সফরে গিয়েছিলেন সিরিল রামাফোসা ৷ দেশে ফেরার পর গত বুধবার সকলের করোনা পরীক্ষা হয় ৷ সেই পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে সকলেরই ৷

রামাফোসার করোনা আক্রান্তের খবর শুনে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi wishes Cyril Ramaphosa a speedy recovery) ৷ গত 24 ঘণ্টায় দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 37, 875 জন (South Africa recorded a new high of 37,875 new infections in past 24 hours) ৷ যা একদিনে রেকর্ড এবং গতদিনের তুলনায় 20 হাজারেরও বেশি ৷