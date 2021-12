কলকাতা, 26 ডিসেম্বর : বছর শেষের উৎসবের মরশুমেই চিরবিদায় নিলেন আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু (Archbishop Desmond Tutu Death) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বর্ণবিদ্বেষের প্রতিবাদে যাঁরা লড়াই করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি ৷ তাঁর এই লড়াইয়ের জন্য টুটুকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 90 বছর ৷

টুটুর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ টুইটারে তিনি লিখেছেন (Narendra Modi Tweets on Archbishop Desmond Tutu Death), ‘‘ওঁর মৃত্যুতে আমি শোকস্তব্ধ ৷ ওঁর সমস্ত অনুরাগীদের আমি আমার হার্দিক সমবেদনা জানাচ্ছি ৷’’ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee Tweets on Archbishop Desmond Tutu Death) টুটুর লড়াইকে স্মরণ করে লিখেছেন, ‘‘নির্বাকদের ভাষা হয়েছিলেন আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু ৷ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি ৷ এবং বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন ৷’’ আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও (Rahul Gandhi Tweets on Archbishop Desmond Tutu Death) ৷ তিনি লেখেন, ‘‘সামাজিক ন্যায় স্থাপনের এই প্রকৃত নায়করাই চিরকাল গোটা বিশ্বকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন ৷’’

জোহানেসবার্গের বিশপ থাকাকালীন 1984 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ডেসমন্ড টুটু ৷ তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্ভীক অবস্থানকে কুর্নিশ জানিয়েছিল নোবেল কমিটি ৷ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে টুটু ছিলেন হার না মানার প্রতীক ৷ ন্যায়ের লড়াইয়ে নেমে হিংসার আশ্রয় নিতে হয়নি তাঁকে ৷ তিনি ছিলেন অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ৷ 1961 এবং 1976 সালে কালো চামড়ার মানুষদের উপর নৃশংস অত্যাচার হওয়ার পরও নিজের অবস্থান থেকে সরেননি টুটু ৷

নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গেও টুটুর সুসম্পর্ক ছিল ৷ গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের প্রথম দিকে আয়োজিত একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথমবার পরস্পরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁরা ৷ কিন্তু, তারপর বছরের পর বছর ধরে তাঁরা মুখোমুখি হতে পারেননি ৷ বলা ভালো, সাদা চামড়ার দখলে থাকা সরকার পক্ষই কোনও দিন তাঁদের এক জায়গায় হতে দেয়নি ৷ যদিও শেষমেশ সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয় ৷ দীর্ঘ কারাবাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কেপটাউনে টুটুর বাড়িতেই প্রথম রাত কাটিয়েছিলেন ম্যান্ডেলা ৷ তারপর থেকে যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন বন্ধু টুটুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন তিনি ৷