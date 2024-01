হায়দরাবাদ: তীব্র ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশার কারণে মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে । অবস্থা এমন যে এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় আমরা বিছানা থেকে ওঠার সময়ও পাই না । এমন পরিস্থিতিতে সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুল, কলেজ বা অফিসের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করা আরও বড় কাজ বলে মনে হয় । শীতকালে, ঘুম থেকে উঠতে প্রায়ই দেরি হয় । এমতাবস্থায় ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে, এমন কিছু ভাবতে হবে যা স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি দ্রুত প্রস্তুত হবে । আপনিও যদি ব্রেকফাস্টের জন্য এমন কিছু বিকল্প খুঁজছেন তবে জেনে নিন, এমন কিছু ব্রেকফাস্ট সম্পর্কে যা স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু (All about breakfast that is healthy and delicious)।