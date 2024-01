হায়দরাবাদ: অফিস শিফটে 8-9 ঘণ্টা বসে থাকার কারণে শরীরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায় । বেশিরভাগ মানুষের অভিযোগ যে কাজের সময় পায়ে ব্যথা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় তা ফোলাতে রূপ নেয়। শুধু তাই নয়, বাড়িতে গিয়েও এই সমস্যা শেষ হয় না । এমন পরিস্থিতিতে, যদি এই সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে থাকেন তবে এটি শুধুমাত্র আপনার জন্য । জেনে নিন, এমন কিছু ভঙ্গি সম্পর্কে, যা অনুসরণ করে আপনি পায়ের ব্যথা এবং ফোলা থেকেও মুক্তি পেতে পারেন (You can also get relief from leg pain and swelling)।