মুম্বই, 22 ডিসেম্বর: এই মুহূর্তে শুটিংয়ের জন্য আরব আমিরশাহীতে রয়েছেন টেলি অভিনেত্রী উরফি জাভেদ ৷ আর সেখানেই খোলামেলা পোশাক পরার জন্য় তাঁকে আটক করল দুবাই পুলিশ (Uorfi Javed detained in Dubai )৷ খবর অনুযায়ী, তিনি এমন ধরনের পোশাক পরেছিলেন যা পরার অনুমতি নেই সে দেশে ৷ আর তাই তাঁর সাম্প্রতিক ফটোশুটের সময় তাঁকে আটক করলেন অফিসাররা ৷ ফটোশুটের জন্য় সাত দিনের জন্য আরব আমিরশাহীতে গিয়েছিলেন উরফি(Uorfi Javed detained in Dubai for her revealing Out Fit ) ৷

উরফি জাভেদ সোশাল মিডিয়ার অন্যতম সেনসেশন বললেও ভুল বলা হয় না ৷ তাঁর অদ্ভুত ফ্য়াশনের জন্যই তিনি সর্বত্র আলোচিত ৷ মূলত বিগবস থেকেই লাইমলাইটে আসতে শুরু করেন অভিনেত্রী ৷ এরপর পোশাক নিয়ে তাঁর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নীরিক্ষা তাঁকে রীতিমতো জনপ্রিয় করে তুলেছে নেটপাড়ায় ৷ যদিও তাঁর বোল্ড ফ্যাশনের কারণে তিনি সমালোচিতও কম হন না ৷ এবার তাঁর অদ্ভুত ফ্যাশনই বিপদে ফেলল তাঁকে ৷

কয়েকদিন আগেই টেলি অভিনেত্রী উরফি জাভেদকে ধর্ষণ এবং হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বিহারের বিহারের পাটনা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ(Man Arrested For threatening Urfi Javed ) ৷ মুম্বইয়ের গোড়েগাঁও পুলিশ স্টেশনে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ অভিযুক্তের নাম নবীন গিরি ৷ জানা গিয়েছে, উরফিকে বারবার হোয়াটস অ্যাপ কলে বিরক্ত করত এই ব্যক্তি ৷ শুধু তাই নয় অভিযোগ তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ এবং হুমকিও দিয়েছিল নবীন (Man threatens TV actress Urfi Javed on WhatsApp)৷

সূত্রের খবর , অভিযুক্ত এই ব্যক্তি বারবার উরফিকে হোয়াটস অ্যাপ কল করত ৷ বিভিন্ন সময় নম্বর বদলে বদলে তাঁকে কল করে ধর্ষণ এবং হত্যার হুমকি দিত নবীন(Rape threat to Urfi Javed) ৷ যার জেরে বিরক্ত হয়ে মুম্বইয়ের গোড়েগাঁও পুলিশ স্টেশনে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন অভিনেত্রী(Death threat to Urfi Javed) ৷ তিনি পুলিশের হাতে সমস্ত কল রেকর্ডিংও তুলে দিয়েছেন ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইপিসির পাশাপাশি আইটি আইনের অধীনে 354 (এ) ধারা(যৌন হয়রানি) এবং 345 (ডি) ধারায় (স্টকিং) মামলা দায়ের করা হয়েছে ( TV actress Urfi Javed)৷

