মুম্বই, 24 ডিসেম্বর: টিভি সিরিয়ালের সেটেই আত্মঘাতী অভিনেত্রী । গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন জনপ্রিয় মারাঠি অভিনেত্রী তুনিশা শর্মা (Tunisha Sharma) । হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন (Tunisha Sharma dies by suicide on the set of a TV serial) ।

‘আলিবাবা: দাস্তান-ই কাবুল’ ধারাবাহিকে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতেন তুনিশা । শনিবার মুম্বইয়ের নাইগাঁও এলাকায় ওই সিরিয়ালের সেটেই ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় (TV actress Tunisha Sharma dies by suicide on sets of her show)। টিভি শো ভারত কা বীর পুত্র: মহারানা প্রতাপে অভিনয়ের মাধ্যমে রুপোলি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । চক্রবর্তী অশোক সম্রাট, গব্বর পুঞ্চওয়ালা, শের-ই-পাঞ্জাব: মহারাজা রঞ্জিত সিং, ইন্টারনেট ওয়ালা লাভ এবং ইশক সুবহান আল্লাহ-এর মতো বেশ কয়েকটি টিভি শো'তে উপস্থিত ছিলেন । এছাড়াও 'ফিতুর', 'বার বার দেখো', 'কহানি 2', 'দাবাং 3'-এর মতো সিনেমাতেও মুখ দেখিয়েছেন তিনি (TV actress Tunisha Sharma no more) ।

যারা নিজেদের স্বপ্নের পেছনে ছোটে, তাঁরা থামে না । এই ছিল জনপ্রিয় অভিনেত্রীর শেষ সোশাল মিডিয়া পোস্ট । বছর কুড়ি'র অভিনেত্রীর প্রতিটি পোস্টেই ঝড়ে পড়ছে আবেগ, ইতিবাচক উক্তি । যার মানসিকতা এত ইতিবাচক, তাঁর এই পরিণতি কীভাবে হল, তাই এখন আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন মহলে । তবে কী ফের অবসাদই কেড়ে নিল তরতাজা প্রাণ ?

আত্মঘাতী জনপ্রিয় অভিনেত্রী

অতীত বলছে, সম্প্রতি একের পর এক তারকা অবসাদের শিকার হয়েছেন । বেছে নিয়েছেন আত্মহননের পথ । এরজন্য অনেকেই দায়ী করেন, রুপোলি পর্দার পিছনে থাকা নিকষ কালো অন্ধকারকে । মনের মতো কাজ পাওয়া, খ্যাতির শীর্ষে ওঠার তীব্র বাসনাই কেড়ে নিল জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে ।

